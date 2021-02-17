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Фото: МВД

«Рэгіянальная газета»

Что произошло

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Будем стрелять на поражение». Как задерживали лыжников под Молодечно и судили в актовом зале РОВД Днём в воскресенье, 14 февраля, Полина вместе со знакомыми приехала к деревне Лешно.

Днём в воскресенье, 14 февраля, Полина вместе со знакомыми приехала к деревне Лешно в Молодечненском районе. Там люди начали распаковывать инвентарь, надевать лыжи. После спустились на лыжах с горки. Полина помнит, что затем кто-то шепнул, что сзади идёт ОМОН, но это были милиционеры.— Услышала, что кричат «Стоять! Будем стрелять на поражение». Я остановилась. Мужчина с флагом побежал, но его остановили и вроде начали его бить. К милиционерам подошла девушка, начала разговаривать, а они схватили за куртку и немного её порвали.У людей забрали телефоны, достали атрибутику. После ждали женщин из милиции, чтобы те провели осмотр задержанных девушек. Сотрудники сказали, что их вызвал сторож, потому что боялся за свою жизнь.Полина подтверждает, что вместе с людьми был нетрезвый мужчина. По её словам, агрессивно себя не вёл.— Я видела, что его пихнули в спину. Он упал. Самый главный из сотрудников, так понимаю, крикнул, чтобы на него надели наручники. Думаю, что это была провокация, чтобы только эти наручники надеть.После задержанных повезли в отделение милиции. Там их завели в тир, где люди простояли лицами к стене четыре часа. Милиционеры разрешали пить чай и кофе из термосов. В этот тир заходил начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.— Он ходил, смотрел. С нами не разговаривал, только с милиционерами. Делал замечания, чтобы мы молчали и стояли лицом к стене.К женщинам пришёл инспектор по делам несовершеннолетних. Он выяснял, с кем находятся дети задержанных. Одну женщину в тот день отпустили, потому что её ребенок остался один.После каждого опрашивали: зачем приехали, кто организатор. Полина говорит, что никто из сотрудников не объяснил, за что они задержаны. После опроса Полину и ещё одну женщину отвели в так называемый «стакан», где они пробыли четыре часа. А ближе к полуночи отвели в изолятор временного содержания.— Честно говоря, в изоляторе было всё хорошо. Милиционер там сказал, чтобы мы после написали в молодечненский чат, что они не каратели. Сказал, что они не фашисты, не знаю немецкий, а по-русски и по-беларуски понимают.В изоляторе Полина сидела с двумя женщинами, которых тоже задержали под Лешно. Им обещали, что суд пройдёт в понедельник. Однако Полину судили во вторник.Суд проходил в актовом зале РОВД. Полину судил судья. Ей показали видео задержания, свидетельствовали двое сотрудников милиции.— Иршин спросил, какое наказание я бы хотела. Конечно, сказала, что штраф, а не сутки. Это мой первый штраф по статье 23.34, раньше никогда не было.14 февраля возле деревни Лешно задержали 19 лыжников. Пресс-служба МВД сообщала, что сотрудники Молодечненского РОВД приехали на место, где проходило несанкционированное массовое мероприятие, по вызову сторожа подстанции электросетей.