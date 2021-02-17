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ГУБОПиК выбивает дверь в квартиру / кадр из видео​

«Деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера.



Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессованным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах».

«Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За 16 февраля ГУБОПиК провел около 90 обысков у правозащитников и журналистов Обыски проводились по поручению Следственного комитета.

Обыски проводились по поручению Следственного комитета в рамках уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).Пресс-служба МВД перечислила изъятое в ходе обысков:Также силовики заявили, что нашли при обысках «предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направленный на экспертизу)».Конфисковали силовики также офисную технику, ноутбуки, планшеты, мобильники, накопители информации, фото- и видеотехнику, банковские карточки.Объяснение для обысков приводится следующее:Финансированием протестной деятельности белорусские силовики называют оплату штрафов и финансовую помощь репрессированным.