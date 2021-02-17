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За 16 февраля ГУБОПиК провел около 90 обысков у правозащитников и журналистов

17.02.2021 21:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За 16 февраля ГУБОПиК провел около 90 обысков у правозащитников и журналистов
ГУБОПиК выбивает дверь в квартиру / кадр из видео​
16 февраля сотрудники ГУБОПиК провели около 90 обысков у правозащитников, активистов профсоюза РЭП, «а также представителей БАЖ и медиаресурсов протестного толка». Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем ТГ-канале.

Обыски проводились по поручению Следственного комитета в рамках уголовного дела об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

Пресс-служба МВД перечислила изъятое в ходе обысков:

«Деньги в различной валюте (более 80 тыс. долларов в эквиваленте), документы на получение иностранных грантов и сотни квитанций на оплату штрафов физических лиц и юридических услуг, протестная литература и материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера.

Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессованным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах».


Также силовики заявили, что нашли при обысках «предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направленный на экспертизу)».

Конфисковали силовики также офисную технику, ноутбуки, планшеты, мобильники, накопители информации, фото- и видеотехнику, банковские карточки.

Объяснение для обысков приводится следующее:

«Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности».


Финансированием протестной деятельности белорусские силовики называют оплату штрафов и финансовую помощь репрессированным.

 
 
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Обыски проводились по поручению Следственного комитета.
 
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