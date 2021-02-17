В суде в Гродно допросили сотрудника ОМОН, который задержал Сергея Тихановского

В суде Октябрьского района Гродно, где уже почти месяц идет процесс над тремя фигурантами «дела Тихановского», 17 февраля допросили потерпевшего — командира группы оперативной роты ОМОН Виктора Будника.





Дело рассматривает судья Ольга Бекушева, государственный обвинитель — Никита Мысливец.

Трое фигурантов — Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга — обвиняются в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Розниченко и Книгу также обвиняют в насилии над сотрудниками милиции.

Пострадавших четверо: сотрудники Ленинского РОВД Гродно Владимир Козловский и Александр Хваленя, омоновцы Дмитрий Рахунок и Виктор Будник.

Инцидент произошел 29 мая прошлого года на пикете по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Женщина в кепке начала цепляться за Сергея Тихановского, который пытался от нее уйти. На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Возникла потасовка, во время которой Владимир Козловский оказался на земле.

Как рассказал в суде потерпевший Виктор Будник, он в тот день заступил на службу в районе Советской площади, так как там проводилось массовое мероприятие — сбор подписей за Тихановскую. По его словам, когда поступило сообщение, что на площади совершили преступление, их экипаж выдвинулся туда.

Он пояснил, что на месте инцидента увидел группу людей, которые быстро двигались в сторону Фарного костела. «Задержали того, кто шел спереди. Им оказался Тихановский», — сказал Будник.

Сотрудник ОМОН сообщил, что пока вел Тихановского в служебную машину, кто-то замахивался на него, дергал за одежду, но «болезненно никто не бил». Он также видел, как обвиняемый Книга толкнул омоновца Рахунка, у которого слетел берет с головы.

Согласно предыдущим показаниям Будника, он почувствовал отчетливый удар в правый бок от мужчины в куртке с белыми полосами. Однако его не идентифицировали и среди обвиняемых его нет.

У Будника после этого инцидента, по его словам, не было нарушения здоровья, он не обращался за медицинской помощью. В суде он не заявил иск о компенсации морального вреда.

Будник отметил, что он не подходил к милиционеру, который лежал на земле, чтобы уточнить, отчего он пострадал.

На уточняющие вопросы Будник объяснил, что задерживали Тихановского потому, что он был в группе людей, которые уходили с площади. Забрали его одного примерно из 10 человек в группе, так как он был впереди всех. Остальных не задерживали, так как к ним подошла толпа, началась давка и были опасения, что возмущенные люди «поставят машину на крышу».

В прежних показаниях Будник отмечал, что на Тихановского перед задержанием обратили внимание, так как он возмущался и говорил: «Это провокация».

Тихановский, по словам потерпевшего, на полпути стал упираться, размахивать руками. Однако в итоге его посадили в служебный автомобиль и доставили в милицию.

Как рассказал Будник, после задержания Тихановского ранее исправная дверь служебного микроавтобуса стала плохо закрываться.

В суде объявили перерыв до 18 февраля, когда планируют допросить оставшегося пострадавшего Дмитрия Рахунка и некоторых свидетелей.