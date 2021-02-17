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Калининградскую область подготовили к отключению от мирового интернета

17.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Калининградскую область подготовили к отключению от мирового интернета

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  • 17.02.2021, 21:11
Калининградскую область подготовили к отключению от мирового интернета

Европейский анклав подсоединили к России оптоволоконным кабелем по дну Балтийского моря.

В Калининградской области реализован проект, который позволит европейскому анклаву РФ получать доступ в интернет в обход инфраструктуры иностранных государств.

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Кингисепп - Калининград», сообщил в среду сообщил президент компании Михаил Осеевский. Линия, проложенная по дну Балтийского моря, пропускной способностью 100 Гбит/с «обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре», заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Линия, которая напрямую соединит область с интернет-инфраструктурой России, была продолжена по поручению президента и решению Совета Безопасности, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Мы передавали раньше всю нашу информацию из Калининградской области через международные кабели, это либо территории, в то числе Литвы, Польши, либо через большие хабы в Германии, Швеции», - рассказал он.

Теперь такой проблемы больше нет. «Мы можем существовать в режиме информационного обмена с основной территорией [России] без использования международных кабелей и международных центров обработки данных. Мы в этом смысле стали полностью независимыми, и это гарантирует нам информационную безопасность в том числе», - заявил Алиханов.

Общая протяженность резервной ПВОЛС составила 1 115 км. Трасса прокладки линии в водах Балтийского моря имеет 50 пересечений с газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, например, с «Северным потоком» и «Северным потоком - 2».

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Европейский анклав подсоединили к России оптоволоконным кабелем по дну Балтийского моря.
 
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