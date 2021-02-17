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Понимают ли они, как их подставили?

17.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Понимают ли они, как их подставили?

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  • Игорь Ильяш
  • 17.02.2021, 21:00
  • 1,254
Понимают ли они, как их подставили?
игорь ильяш
Фото: facebook

Все участники дела против журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой - люди молодые.

Все без исключения обращают внимание на то, что параноидальное обвинение против Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой в суде поддерживала миловидная молодая гособвинитель - Алина Касьянчик. Сегодня она потребовала отправить журналисток в колонию на 2 года за то, что они вели стрим с площади Перемен.

Алина Касьянчик действительно очень молода: она 1998 года рождения, ей даже 23 года не успело исполниться. И она уже успел засветиться в ряде политических процессов.

Но штука в том, что все участники дела против Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой - люди молодые.

Следователь Игорь Куделя - примерно 22-23 года.

Старший следователь Игорь Курилович - 30 лет.

Судья Наталья Бугук - 31 год.

Понимают ли вообще они, как их подставили? Что это позорное и невероятно резонансное дело способно навсегда поставить крест на их репутации и соответственно их будущем? Понимают ли они, что их тупо хотят повязать кровью (зачеркнуто - преступным приговором) с системой, которая умирает и не имеет ни малейшего шанса на спасение?

“Он тянет всех нас за собой в могилу. Умирать страшно в одиночестве. Скопом - пустяки”, - говорил генерал вермахта в советском фильме “Семнадцать мгновений весны”.

Курилович, Куделя и Касьянчик свое преступление уже совершили. Совершит ли его Наталья Бугук станет известно завтра. Думаю, 18 февраля у этой женщины будет самый важный день в ее жизни. Хотя, возможно, она этого даже не понимает.

Игорь Ильяш, Facebook

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Все участники дела против журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой - люди молодые.
 
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