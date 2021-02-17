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В Испании вспыхнули протесты в поддержку рэпера

17.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Испании вспыхнули протесты в поддержку рэпера

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  • 17.02.2021, 20:48
В Испании вспыхнули протесты в поддержку рэпера
Фото: REUTERS / Nacho Doce

Вышли тысячи человек.

16 февраля в Испании вспыхнули масштабные протесты после того, как власти отправили в тюрьму каталонского рэпера Пабло Аселя за прославление терроризма и клевету против испанской монархии и госучреждений.

Речь идет о текстах песен и публикациях в Twitter, в которых рэпер, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, атакует монархию и обвиняет полицию в пытках и убийствах протестующих и мигрантов, уточняет BBC.

В приговоре Верховного суда на 70 страницах сказано, что с 2014 по 2016 год рэпер публиковал твиты, «порочащие различные учреждения, а также посвященные фразам, прославляющим некоторых людей, осужденных за терроризм», передает CNN. В сообщении Верховного суда для прессы со ссылкой на приговор Аселя говорится, что «свобода слова имеет свои пределы» и «обусловлена другими правами и конституционными требованиями».

В разных городах Испании поддержать Пабло Аселя вышли тысячи людей, а в Барселоне произошли стычки протестующих с полицией, которая попыталась их разогнать.

Пабло Асель начал отбывать девятимесячный тюремный срок 16 февраля. Перед арестом он забаррикадировался со своими сторонниками в университете. Они попробовали использовать огнетушители, чтобы остановить полицейских, и выкрикивали: «Они никогда не заставят нас замолчать; смерть фашистскому государству».

Дело Пабло Аселя возобновило дискуссию о свободе слова в Испании.

В Барселоне рэпера вышли поддержать около 2 тысяч человек, некоторые из них подожгли мусорные баки и бросали предметы в полицию.

Самый большой протест, к которому присоединились 5 тысяч человек, прошел в городе Жирона. Вечером 16 февраля каталонская полиция сообщила, что в этом городе группа агрессивно настроенных людей сожгла несколько контейнеров и банк, бросала камни и пиротехнику в полицейских и уничтожила несколько дорожных знаков.

Еще несколько сотен человек вышли протестовать в городе Лерида, где был арестован Асель. Кроме того, каталонские СМИ сообщают, что около 2 тысяч человек вышли поддержать Аселя в его родном городе Сегрия.

В городе Вик, недалеко от Барселоны, протестующие штурмовали здание суда и повредили полицейский участок.

Во время протестов были арестованы 15 демонстрантов, а 33 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали.

Петицию против ареста Аселя подписали больше 200 испанских деятелей искусства, в том числе известный режиссер Педро Альмадовар и голливудский актер Хавьер Бардем.

Amnesty International назвала арест рэпера ужасной новостью для свободы слова в Испании.

1. Женщина проходит мимо граффити с изображением рэпера Пабло Аселя и бывшего короля Испании Хуана Карлоса в городе Кардазеу рядом с Барселоной, 15 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

2. Одна из баррикад сторонников Пабло Аселя в университете Лериды, 15 февраля.

Фото: REUTERS / Lorena Sopena

3. Полицейские выводят Пабло Аселя из университета Лериды, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Lorena Sopena

4. Сторонники Пабло Аселя во время протеста в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

5. Сторонники Пабло Аселя с цветными дымовыми шашками и плакатом с изображением рэпера призывают освободить его в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

6. Женщина, пострадавшая во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

7. Сторонник Пабло Аселя рядом с горящим перевернутым мусорным баком, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

8. Мужчина бежит на фоне огня во время акции протеста против заключения Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

9. Группа людей помогает пострадавшему стороннику Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

10. Баррикада, сооруженная сторонниками Пабло Аселя на улице Барселоны, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

11. Сторонник Пабло Аселя с файером на фоне горящей баррикады, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

12. Человек разбивает витрину банка во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

13. Человек смотрит на огонь на улице с балкона расположенного на ней дома во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

14. Сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь пострадавшему демонстранту, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

15. Огонь, отражающийся в витрине магазина во время протестов против заключения Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

16. Мужчина фотографирует банк с разбитой во время акции в поддержку Пабло Аселя витриной, Барселона, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

17. Сторонники Пабло Аселя во время акции протеста в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

18. Человек проходит перед горящей баррикадой в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

19. Мотоцикл, лежащий посреди улицы перед кордоном каталонской полиции в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

20. Группа каталонских полицейских на фоне огня в Барселоне во время протестов против заключения Пабло Аселя, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce
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Теги: Новости
 
 
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