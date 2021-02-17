Сколько суждено сидеть Бабарико?

Власти всячески стараются представить Виктора Бабарико банальным уголовником. Сегодня, в первый день суда над ним, генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что «это абсолютно коррупционное дело — чистой воды уголовщина». В подобном духе (пусть, мол, вернет наворованное) не раз отзывался о своем несостоявшемся (впрочем, как сказать) сопернике на выборах Александр Лукашенко.





Но в том-то и дело, что в массовом сознании Бабарико запечатлелся именно как тот, кто неожиданно бросил перчатку бессменному президенту. И все последующие злоключения бывшего главы «Белгазпромбанка» (уголовное дело, фактический разгром банка, отказ в регистрации кандидатом в президенты, несмотря на огромное количество собранных подписей) значительная часть белорусов рассматривает как расплату за политическую дерзость.

Чтобы неповадно было лезть поперед батьки

Власти это прекрасно понимают. Проигрывая пиар-войну вокруг персоны Бабарико, они пошли даже на такой некрасивый мелкий фол, как отсечение негосударственных СМИ от зала суда: якобы в связи с антиковидной рассадкой мест не хватает. Государственной прессе, понятное дело, хватает.

По поводу такого дискриминационного подхода к аккредитации СМИ на процесс правозащитники обратились со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН. Но этой институции белорусские власти не боятся ни капельки: а что она сделает? Да и самих правозащитников держат в черном теле — вчера вон по всей стране трясли обысками .

И вообще сезон репрессий в разгаре. Суды продолжают штамповать показательно суровые приговоры тем, кто засветился на протестах. Причем по два-три года лишения свободы лепят за такие мелочи, за которые в «довоенное» время дали бы, наверное, штраф или 15 суток. Но сейчас власти исповедуют принцип «на войне как на войне» .

Приговор Бабарико, которому светит до 15 лет, тоже наверняка не окажется мягким. Но что бы ни говорило обвинение о коррупции, отмывании денег, общество, похоже, априори настроено воспринять этот приговор именно как политически мотивированный: вот урок, чтобы не совались такие умники поперед батьки.

Как бывший топ-менеджер банка поставил на уши систему

Большому начальству есть за что ненавидеть Бабарико. Не выдвинься он в мае прошлого года, к тому времени, как старая оппозиция в лучших традициях уже успела переругаться на своих праймериз, — кто знает, может, избирательная кампания прошла бы тускло, скучно. То есть так, как и нужно было властям.

Но Бабарико неожиданно зажег энтузиазмом массу людей — от айтишников до пенсионеров, быстро сколотил большую команду, дал толчок феномену, названному подписной революцией .

Власти были вынуждены пойти на грубые меры, чтобы нейтрализовать столь опасного потенциального соперника Лукашенко, тем самым подрывая его легитимность по итогам кампании. Ну какая же это элегантная победа, если впервые в истории президентских выборов в Беларуси главного конкурента вождя сажают за решетку еще до голосования?

Лукашенко де-факто признал политический вес Бабарико, когда в октябре прошлого года устроил нашумевшую встречу с оппонентами в следственном изоляторе КГБ. Ну не ходит вождь режима на встречи с банальными уголовниками.

С этой встречей связан еще один пикантный момент. Лукашенко потом признался, что к ней подтолкнула Москва. Вообще в начале прошлогодней избирательной кампании белорусские начальники прозрачно намекали на то, что за экс-менеджером банка с российским капиталом стоят российские же кукловоды. Но после 9 августа, когда протесты вынудили Лукашенко искать защиты у Кремля, про этих кукловодов белорусские власти и пропаганда молчок.

Кремль же в истории с арестом Бабарико повел себя слишком вяло для того, чтобы многие поверили: да, этот человек — явно его ставленник. Да и атаку на «Белгазпромбанк» Москва съела почти безропотно.

Рейтинг Бабарико остается высоким

В отличие от других фигурантов дела, Бабарико не стал сотрудничать со следствием, отрицает обвинения. Это и понятно. Иное поведение (в том числе участие в имитации общественного диалога, чего Лукашенко, возможно, хотел добиться посещением СИЗО КГБ) перечеркивало бы именно политический имидж Бабарико.

Между тем в народе он по-прежнему популярен . По данным январского соцопроса Chatham House, 28,8% белорусов-горожан считают, что именно Бабарико наиболее достоин стать президентом Беларуси. За Лукашенко при ответе на этот вопрос (речь идет о выборе из предложенного списка политиков) высказалось 27,4%.

Другие оппоненты режима в этом рейтинге намного отстают: даже активный и амбициозный Павел Латушко набрал только 12,1%, Сергей Тихановский — 5,8%, Мария Колесникова — 4,2%, Светлана Тихановская — 4,0%, Валерий Цепкало — 3,7%, Николай Статкевич — 2,1%. Ну, и у бывшего премьера Сергея Румаса, который оказался в опале, но в ряды противников Лукашенко на сегодня не стал, — 4,3%.

Иными словами, при изменении политической ситуации у Бабарико хорошие шансы побороться за президентство (и он от таких амбиций не отказывается). Впрочем, к тому времени соотношение популярностей может сильно измениться, чья-то звезда, вероятно, и вовсе закатится. И напротив, новое время непременно выбросит на гребень волны совершенно новых лидеров, как это было во время советской перестройки.

А пока белорусские власти делают все, чтобы это новое время не наступило. Судимость Бабарико удобна еще и тем, что лишит его права баллотироваться даже после выхода из тюрьмы.

Так, например, Статкевич, некогда считавшийся политзаключенным № 1, был помилован президентским указом еще в августе 2015 года, но его инициативным группам отказали в регистрации как на парламентских выборах 2016-го, так и на президентских 2020 года — из-за непогашенной судимости.

Местные выборы и референдум — новая задачка для Лукашенко

Статкевича же Лукашенко выпустил тогда в рамках тренда на нормализацию отношений с Евросоюзом после аннексии Крыма. Минск ковал железо, пока оно горячо.

Сейчас все достижения той разрядки пущены под откос . Но политологи твердят о нарастающей нужде режима в восстановлении западного вектора. Худо без западных денег, технологий, с провисшей легитимностью, при далеко не безоблачных отношениях с Москвой.

Так что умножая сейчас число политзаключенных, Минск, вероятно, в уме уже просчитывает варианты торга этим товаром с Западом. А пока идет игра на повышение ставок.

Тем временем приближаются местные выборы, которые по предложению Лукашенко могут совместить с референдумом по новой конституции . Вероятнее всего, их проведут в декабре нынешнего года, пока народ не засел отмечать праздники.

И здесь для режима вырисовывается непростая задача. Даже если Бабарико и заводилы протестов будут сидеть, наверняка найдется кому придать драйву выборам в местные советы.

Раньше они мало кого интересовали, теперь же в ходе протестов сформировались крепкие локальные сообщества с горизонтальными связями, опытом самоорганизации, свежими низовыми лидерами. Так что вертикали будет непросто в прежней манере — тихо, практически без конкуренции — протащить в депутаты своих людей.

Да, конечно, можно просто всех давить, бить по головам. Но это будет работать на делегитимацию референдума. К тому же власти будут заинтересованы в высокой явке на него, что будет объективно стимулировать и активность на местных выборах.

Продержится ли режим до 2025 года?

К слову, можно ожидать хитрой игры властей с вопросами референдума, чтобы оппозиции было сложно призывать к его бойкоту. Не исключено, что будет использован прошлогодний опыт российских властей, замысловато упаковавших подобную кампанию. Вполне вероятно, что на плебисцит вынесут вопрос об отмене смертной казни — чтобы смешать карты оппонентам и Западу.

Какую контригру предложат в этой ситуации противники Лукашенко? Пока их планы выглядят размыто и отдают шапкозакидательством.

Например, стратегия победы , которую разработала команда Тихановской (как утверждается, вместе с другими силами, однако при этом Народное антикризисное управление Латушко выдвинуло еще и отдельный «план белорусского освобождения» на весну-2021), предполагает, что уже в мае власти будут вынуждены сесть за стол переговоров. Причем перед этим, как мыслится, освободят политзаключенных.

«Планы красивые, но там не совсем прописано и не совсем понятно, как эти планы реализовать. Там, скорее, декларации и призывы. Есть идея увеличить свои ресурсы и отнять их у режима, но как это сделать — вопрос висит», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Во всяком случае, вдоволь поевший тюремной каши Бабарико в недавнем интервью Deutsche Welle (да-да, каким-то чудом ответы были даны из СИЗО КГБ) осторожно заявил, что крайняя точка нынешнего состояния Беларуси — 2025 год.