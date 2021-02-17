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Сколько суждено сидеть Бабарико?
Источник материала: Навiны
Власти всячески стараются представить Виктора Бабарико банальным уголовником. Сегодня, в первый день
Но в том-то и дело, что в массовом сознании Бабарико запечатлелся именно как тот, кто неожиданно бросил перчатку бессменному президенту. И все последующие злоключения бывшего главы «Белгазпромбанка» (уголовное дело, фактический разгром банка,
Чтобы неповадно было лезть поперед батьки
Власти это прекрасно понимают. Проигрывая пиар-войну вокруг персоны Бабарико, они пошли даже на такой некрасивый мелкий фол, как отсечение негосударственных СМИ от зала суда: якобы в связи с антиковидной рассадкой мест не хватает. Государственной прессе, понятное дело, хватает.
По поводу такого дискриминационного подхода к аккредитации СМИ на процесс правозащитники
И вообще сезон репрессий в разгаре. Суды продолжают штамповать показательно суровые приговоры тем, кто засветился на протестах. Причем по два-три года лишения свободы лепят за такие мелочи, за которые в «довоенное» время дали бы, наверное, штраф или 15 суток. Но сейчас власти исповедуют принцип
Приговор Бабарико, которому светит до 15 лет, тоже наверняка не окажется мягким. Но что бы ни говорило обвинение о коррупции, отмывании денег, общество, похоже, априори настроено воспринять этот приговор именно как политически мотивированный: вот урок, чтобы не совались такие умники поперед батьки.
Как бывший топ-менеджер банка поставил на уши систему
Большому начальству есть за что ненавидеть Бабарико. Не выдвинься он в мае прошлого года, к тому времени, как старая оппозиция в лучших традициях уже успела переругаться на своих праймериз, — кто знает, может, избирательная кампания прошла бы тускло, скучно. То есть так, как и нужно было властям.
Но Бабарико неожиданно зажег энтузиазмом массу людей — от айтишников до пенсионеров, быстро сколотил большую команду, дал толчок феномену, названному
Власти были вынуждены пойти на грубые меры, чтобы нейтрализовать столь опасного потенциального соперника Лукашенко, тем самым подрывая его легитимность по итогам кампании. Ну какая же это элегантная победа, если впервые в истории президентских выборов в Беларуси главного конкурента вождя
Лукашенко де-факто признал политический вес Бабарико, когда в октябре прошлого года устроил нашумевшую
С этой встречей связан еще один пикантный момент. Лукашенко потом признался, что к ней подтолкнула Москва. Вообще в начале прошлогодней избирательной кампании белорусские начальники прозрачно
Кремль же в истории с арестом Бабарико повел себя слишком вяло для того, чтобы многие поверили: да, этот человек — явно его ставленник. Да и
Рейтинг Бабарико остается высоким
В отличие от других фигурантов дела, Бабарико не стал сотрудничать со следствием, отрицает обвинения. Это и понятно. Иное поведение (в том числе участие в имитации общественного диалога, чего Лукашенко, возможно, хотел добиться посещением СИЗО КГБ) перечеркивало бы именно политический имидж Бабарико.
Между тем в народе он по-прежнему
Другие оппоненты режима в этом рейтинге намного отстают: даже активный и амбициозный Павел Латушко набрал только 12,1%, Сергей Тихановский — 5,8%, Мария Колесникова — 4,2%, Светлана Тихановская — 4,0%, Валерий Цепкало — 3,7%, Николай Статкевич — 2,1%. Ну, и у
Иными словами, при изменении политической ситуации у Бабарико хорошие шансы побороться за президентство (и он от таких амбиций не отказывается). Впрочем, к тому времени соотношение популярностей может сильно измениться, чья-то звезда, вероятно, и вовсе закатится. И напротив, новое время непременно выбросит на гребень волны совершенно новых лидеров, как это было во время советской перестройки.
А пока белорусские власти делают все, чтобы это новое время не наступило. Судимость Бабарико удобна еще и тем, что лишит его права баллотироваться даже после выхода из тюрьмы.
Так, например, Статкевич, некогда считавшийся политзаключенным № 1, был помилован президентским указом еще в августе 2015 года, но его инициативным группам отказали в регистрации как на парламентских выборах 2016-го, так и на президентских 2020 года — из-за непогашенной судимости.
Местные выборы и референдум — новая задачка для Лукашенко
Статкевича же Лукашенко выпустил тогда в рамках тренда на нормализацию отношений с Евросоюзом после аннексии Крыма. Минск ковал железо, пока оно горячо.
Сейчас все достижения той разрядки
Так что умножая сейчас число политзаключенных, Минск, вероятно, в уме уже просчитывает варианты
Тем временем приближаются местные выборы, которые по предложению Лукашенко могут совместить с референдумом по
И здесь для режима вырисовывается непростая задача. Даже если Бабарико и заводилы протестов будут сидеть, наверняка найдется кому придать драйву выборам в местные советы.
Раньше они мало кого интересовали, теперь же в ходе протестов сформировались крепкие локальные сообщества с горизонтальными связями, опытом самоорганизации, свежими низовыми лидерами. Так что вертикали будет непросто в прежней манере — тихо, практически без конкуренции — протащить в депутаты своих людей.
Да, конечно, можно просто всех давить, бить по головам. Но это будет работать на делегитимацию референдума. К тому же власти будут заинтересованы в высокой явке на него, что будет объективно стимулировать и активность на местных выборах.
Продержится ли режим до 2025 года?
К слову, можно ожидать хитрой игры властей с вопросами референдума, чтобы оппозиции было сложно призывать к его бойкоту. Не исключено, что будет использован прошлогодний опыт российских властей, замысловато упаковавших подобную кампанию. Вполне вероятно, что на плебисцит вынесут вопрос об отмене смертной казни — чтобы смешать карты оппонентам и Западу.
Какую контригру предложат в этой ситуации противники Лукашенко? Пока их планы выглядят размыто и отдают шапкозакидательством.
Например,
«Планы красивые, но там не совсем прописано и не совсем понятно, как эти планы реализовать. Там, скорее, декларации и призывы. Есть идея увеличить свои ресурсы и отнять их у режима, но как это сделать — вопрос висит», — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.
Во всяком случае, вдоволь поевший тюремной каши Бабарико в недавнем
Впрочем, ему наверняка хочется оказаться на воле намного раньше. И, судя по тону интервью, он уповает на то, что многие белорусы тоже хотят более быстрых
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Его рисуют уголовником, но в массовом сознании он остается конкурентом Лукашенко…
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