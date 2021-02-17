ВРП в январе снизился в Минске, Брестской, Витебской и Могилевской областях

Валовой региональный продукт (ВРП) в январе 2021 года снизился по сравнению с показателем за январь 2020-го в Минске, Брестской, Витебской и Могилевской областях страны. В Гомельской, Гродненской и Минской областях ВРП вырос, свидетельствуют данные Белстата.





Значительней всего ВРП в январе 2021 года снизился в Брестской области — на 1,3% до 1 млрд 270,4 млн рублей (доля в ВВП — 10,4%) и Минске — на 1,2% до 4 млрд 51,7 млн рублей (33,1%). Далее следуют Витебская — на 0,7% до 1 млрд 183,9 млн рублей (9,6%), Могилевская — на 0,1% до 903,3 млн рублей (7,4%).

В Минской области ВРП вырос на 11,1% и составил 2 млрд 181,5 млн рублей (доля в ВВП — 17,8%), в Гродненской области — на 5,5% до 1 млрд 161,3 млн рублей (9,5%), Гомельской — на 1,1% до 1 млрд 494,8 млн рублей (12,2%).

Как сообщалось, ВВП Беларуси за январь 2021 года вырос на 1,3% и составил 12 млрд 246,9 млн рублей.

В 2020 году ВРП вырос в Могилевской и Гродненской областях, снизился — в Минске, Витебской, Минской, Гомельской и Брестской областях.