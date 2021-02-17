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Политзаключенного Игоря Преженникова, который заклеил видеокамеры ЦИП и ИВС на Окрестина, приговорили к полутора годам колонии

17.02.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района Минска 17 февраля вынес приговор 21-летнему политзаключенному Игорю Преженникову. Судья Юлия Чиж наказала его полутора годами лишения свободы в колонии общего режима, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Политзаключенного Игоря Преженникова, который заклеил видеокамеры ЦИП и ИВС на Окрестина, приговорили к полутора годам колонии

Преженников признан виновным по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Он обвинен в том, что 4 октября 2020 года в ходе акции «Марш освобождения политзаключенных» активно участвовал в действиях, грубо нарушающих общественный порядок: с группой лиц выкрикивал лозунги, стоял в сцепке возле метро «Пушкинская» и «Михалово», хлопал в ладоши, неоднократно отказывался выполнять законные требования сотрудников милиции, умышленно препятствовал движению транспорта и работе предприятий.

Преженникова также обвинили в том, что его действиями и действиями других лиц 4 октября было приостановлено движение около 50 транспортных средств. По расчетам «Минсктранса», ущерб составил 18.624 рубля 45 копеек.

Кроме того, молодого человека обвинили в заклеивании наружных камер видеонаблюдения возле ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома. Согласно обвинению, «Преженников приподнял неустановленное лицо, после чего данное лицо нанесло два удара не установленными в ходе следствия предметами по камерам наружного видеонаблюдения». Затем он «залепил самоклеящейся бумагой одну из наружных камер, расположенных у ворот, обзорное окно двери и окно контрольно-пропускного пункта ЦИП ГУВД Мингорисполкома, тем самым закрыв осмотр событий, происходящих действия со стороны митингующих, ограничил возможность сотрудникам ЦИП и ИВС оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно реагировать на ее изменение».

Вину Преженников признал в полном объеме.

В своем последнем слове он сказал: «Если скажу, что я поддался толпе, — не согрешу. Это был юношеский максимализм. Я не оппозиционер, не революционер, я не несу идеи в массы. За решеткой пришло осмысление, что я нужен только своей семье, матери. Вину полностью признаю, сожалею о том, что сделал».

Государственный обвинитель Кристина Асран посчитала, что его вина полностью доказана, и просила суд наказать его полутора годами лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание и назначила судья Юлия Чиж.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска 17 февраля вынес приговор 21-летнему политзаключенному Игорю Преженникову. Судья Юлия Чиж наказала его полутора годами лишения...
 
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