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В Сенат США внесена резолюция, отвергающая итоги выборов в Беларуси

18.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сенат США внесена резолюция, отвергающая итоги выборов в Беларуси

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  • 17.02.2021, 23:33
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В Сенат США внесена резолюция, отвергающая итоги выборов в Беларуси
Фото: fradkov.com.ua

В резолюции поднимается вопрос о необходимости разработки и введения новых санкций.

На рассмотрение Сената США внесен проект резолюции, в которой отмечается, что прошедшие в Беларуси в августе прошлого года президентские выборы не являлись «ни свободными, ни справедливыми» и что, следовательно, признать их результаты не представляется возможным, передает «Голос Америки».

Резолюцию представила в Комитет по иностранным делам двухпартийная группа из 13 сенаторов, включая Билла Китинга, Марси Каптур и Брайана Фитцпатрика.

Резолюция содержит призыв к продолжению адресных санкций, разработанных совместно Соединенными Штатами, Евросоюзом и рядом других государств против режима Лукашенко, грубо нарушающего права человека, и, в частности, против избиркома Беларуси, деятельность которого привела к фальсификации итогов президентских выборов 2020 года.

В резолюции поднимается вопрос о необходимости разработки и введения новых санкций против белорусских государственных компаний, ущемляющих права работников за участие в продемократических мероприятиях. Авторы документа призывают к проведению международного расследования в этой связи.

Одновременно предлагается увеличить финансовую поддержку демократических движений, организаций, их активистов и независимых СМИ Беларуси со стороны иностранных государств. Тем иностранным субъектам, кто, наоборот, ранее оказывал финансовую поддержку режиму Лукашенко, включая приобретение белорусских гособлигаций и других ценных бумаг, рекомендуется пересмотреть свою политику по отношению к Беларуси.

Документ содержит призыв к проведению в Беларуси свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.

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В резолюции поднимается вопрос о необходимости разработки и введения новых санкций.
 
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