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«Мы разам, нас многа! За намi перамога!»
Источник материала: Хартия'97
«Мы разам, нас многа! За намi перамога!»
Вечерний марш прошел в столичной Лошице.
В столице Беларуси продолжаются протесты.
Вечерний марш прошел в столичной Лошице.
«Мы разам, нас многа! За намi перамога!» - скандировали участники шествия.
Видеo опубликовал телеграм-канал
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Вечерний марш прошел в столичной Лошице.
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