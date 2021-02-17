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Трейлер белорусского фильма о протестах появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля

18.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трейлер белорусского фильма о протестах появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля

  • 17.02.2021, 23:13
Трейлер белорусского фильма о протестах появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля
фото: dmitri lovetsky/pa

Картину «Кураж» покажут в секции Berlinale Special.

На официальном YouTube-канале Берлинского кинофестиваля 17 февраля опубликовали трейлер белорусского фильма «Кураж».

Это документальный фильм Алексея Полуяна, который покажут в секции Berlinale Special.

Сам режиссер ранее отмечал, что его новая работа – «о белорусской боли и борьбе белорусского народа за свободу». В основу ленты легли события после президентских выборов в августе 2020 года.

Добавим, что Берлинский Международный кинофестиваль (Берлинале) – это один из важнейших кинофорумов в мире наряду с Каннским и Венецианским.

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