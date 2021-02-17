|
Трейлер белорусского фильма о протестах появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля
Источник материала: Хартия'97
Трейлер белорусского фильма о протестах появился на YouTube-канале Берлинского кинофестиваля
Картину «Кураж» покажут в секции Berlinale Special.
На официальном YouTube-канале Берлинского кинофестиваля 17 февраля опубликовали трейлер белорусского фильма «Кураж».
Это документальный фильм Алексея Полуяна, который покажут в секции Berlinale Special.
Сам режиссер ранее отмечал, что его новая работа – «о белорусской боли и борьбе белорусского народа за свободу». В основу ленты легли события после президентских выборов в августе 2020 года.
Добавим, что Берлинский Международный кинофестиваль (Берлинале) – это один из важнейших кинофорумов в мире наряду с Каннским и Венецианским.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Картину «Кураж» покажут в секции Berlinale Special.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)