Источник материала: Хартия'97

Главы МИД Британии и Канады – режиму Лукашенко: Немедленно прекратите кампанию насилия 3 17.02.2021, 22:48

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Фото из открытых источников

Великобритания и Канада выступили с совместным заявлением.

Главы МИД Великобритании и Канады выступили с совместным заявлением , осудив репрессии против белорусского гражданского общества.

— Вчерашние преследования правозащитных организаций и независимых журналистов по всей Беларуси в ходе целенаправленных рейдов белорусских властей просто ужасны. Это очередное притеснение гражданского общества и свобод в стране, которая столкнулась с чрезвычайным угнетением со стороны режима Лукашенко.

За последние полгода мы стали свидетелями того, как эти мужественные люди и организации доблестно стремились защитить права человека белорусов и привлечь режим к ответственности. За эти простые действия они подвергались постоянным нападкам, — отметили Доминик Рааб и Марк Гарно.

Они напомнили, что в ноябре прошлого года за свою самоотверженную и профессиональную работу Белорусская ассоциация журналистов получила первую канадско-британскую премию в области свободы СМИ.

— Наши правительства совместно призывают белорусские власти немедленно прекратить кампанию насилия и преследования журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества. Ранее мы реагировали на эти грубые нарушения прав человека санкциями, направленными против тех, кто несет прямую ответственность, включая самого Лукашенко, и продолжаем поддерживать работу по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Народ Беларуси имеет право подлинно и всеобъемлюще определять свое собственное будущее и иметь возможность делать это, не опасаясь необоснованных задержаний или насилия, — отмечается в заявлении.

Напомним, 16 февраля прошли массовые обыски у журналистов и правозащитников в разных городах, а также в офисах БАЖ, правозащитного центра «Весна» и независимого профсоюза РЭП.

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