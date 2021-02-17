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Главы МИД Британии и Канады – режиму Лукашенко: Немедленно прекратите кампанию насилия

18.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главы МИД Британии и Канады – режиму Лукашенко: Немедленно прекратите кампанию насилия

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  • 17.02.2021, 22:48
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Главы МИД Британии и Канады – режиму Лукашенко: Немедленно прекратите кампанию насилия
Фото из открытых источников

Великобритания и Канада выступили с совместным заявлением.

Главы МИД Великобритании и Канады выступили с совместным заявлением, осудив репрессии против белорусского гражданского общества.

— Вчерашние преследования правозащитных организаций и независимых журналистов по всей Беларуси в ходе целенаправленных рейдов белорусских властей просто ужасны. Это очередное притеснение гражданского общества и свобод в стране, которая столкнулась с чрезвычайным угнетением со стороны режима Лукашенко.

За последние полгода мы стали свидетелями того, как эти мужественные люди и организации доблестно стремились защитить права человека белорусов и привлечь режим к ответственности. За эти простые действия они подвергались постоянным нападкам, — отметили Доминик Рааб и Марк Гарно.

Они напомнили, что в ноябре прошлого года за свою самоотверженную и профессиональную работу Белорусская ассоциация журналистов получила первую канадско-британскую премию в области свободы СМИ.

— Наши правительства совместно призывают белорусские власти немедленно прекратить кампанию насилия и преследования журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества. Ранее мы реагировали на эти грубые нарушения прав человека санкциями, направленными против тех, кто несет прямую ответственность, включая самого Лукашенко, и продолжаем поддерживать работу по выполнению рекомендаций, содержащихся в докладе Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Народ Беларуси имеет право подлинно и всеобъемлюще определять свое собственное будущее и иметь возможность делать это, не опасаясь необоснованных задержаний или насилия, — отмечается в заявлении.

Напомним, 16 февраля прошли массовые обыски у журналистов и правозащитников в разных городах, а также в офисах БАЖ, правозащитного центра «Весна» и независимого профсоюза РЭП.

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Великобритания и Канада выступили с совместным заявлением.
 
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