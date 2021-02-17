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Илон Маск захотел создать Марскоин

18.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск захотел создать Марскоин

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  • 17.02.2021, 22:30
Илон Маск захотел создать Марскоин
Фото: Gettyimages.com

Он написал об этом в Twitter.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захотел создать Марскоин (MarsCoin). Он написал об этом в Twitter.

Ранее Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при ее продаже. В комментариях под этой записью пользователи предложили создать ему собственный «Илонкоин» и сделать его «валютой Земли».

Также Маску предложили назвать ее Марскоином. «Это определенно будет Марскоин!» — ответил он.

Ранее курс Dogecoin обвалился после обещания Маска поддержать владельцев криптовалюты при ее продаже. По его мнению, слишком высокая концентрация — «единственная реальная проблема».

Перед этим в феврале сообщалось, что Маск купил Dogecoin для своего сына. После соответствующей новости стоимость валюты возросла с 6 до 8 центов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Он написал об этом в Twitter.
 
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