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В США взорвали здание Trump Plaza

18.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США взорвали здание Trump Plaza

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  • 17.02.2021, 22:11
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В США взорвали здание Trump Plaza
фото: epa

В здании находились отель и казино.

17 февраля в Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси при помощи серии управляемых взрывов снесли здание Trump Plaza, в котором ранее находились отель и казино. Видео взрыва отеля опубликовал Global News в YouTube. По информации Associated Press, здание было построено в 1984 году 45-м президентом США Дональдом Трампом, в 2016 году его приобрел миллиардер Кар Айкан. С 2014 года здание пустовало, оно начало разрушаться. Trump Plaza обрушилось за 20 секунд, от него остались обломки высотой около восьми этажей, их уберут к 10 июня. АP отмечает, что остатки здания могут использовать для строительства искусственного рыболовного рифа у побережья Атлантик-Сити, передает gordonua.com.

Дональд Трамп – 45-й президент США (2017–2021 годы). До того, как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

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В здании находились отель и казино.
 
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