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Ратомка, Борисов и Пружаны вышли на вечерние акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Ратомка, Борисов и Пружаны вышли на вечерние акции солидарности
Белорусы поддержали политзаключенных.
В Беларуси продолжаются акции протеста.
Ратомка, Борисов и Пружаны вышли на вечерние акции солидарности.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусы поддержали политзаключенных.
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