Источник материала: Хартия'97

В конгрессе США назвали 15 связанных с «Северным потоком-2» судов 1 17.02.2021, 21:41

Фото: Vladimir Serebryanskiy

Всего в списке 11 судов, ходящих под российским флагом, и четыре — под иностранными.

Конгрессмены направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором перечислил суда, которые, по его мнению, связаны со строительством газопровода «Северный поток-2», и попросил дать оценку возможности ввода санкций, передает РБК .

Письмо подписали четыре члена конгресса. Данные о судах были взяты из открытых источников, говорится в письме. В список вошли 15 судов, в том числе:

трубоукладчик «Академик Черский» (Россия);

судно снабжения «Умка» (Россия);

буксир Mentor (Кипр);

судно снабжения DP Gezina (Багамы);

транспортное пассажирское судно Krebs Geo (Польша);

судно Glomar Wave (Панама);

судно снабжения «Иван Сидоренко» (Россия);

трубоукладчик «Фортуна».

Всего в списке 11 судов, ходящих под российским флагом, и четыре — под иностранными.

В письме конгрессмены попросили Госдепартамент провести для них брифинг по вопросу усилий, которые администрация президента Джо Байдена предпринимает для того, чтобы ввести в действие положения Акта, разъясняющего закон об энергетической безопасности Европы (PEESCA).

В ходе брифинга они хотят получить ответы на вопросы о текущем статусе проекта «Северный поток-2» и о следующем отчете для конгресса о компаниях, связанных с «Северным потоком-2», которые выполняют действия, подпадающие под санкции. Конгрессмены обращают внимание на то, что отчет должен был поступить 16 февраля, однако в конгрессе его не получили. «В частности, мы заинтересованы в вашей оценке деятельности судов из списка, которая возможно подпадает под санкции ", - говорится в письме конгрессменов.

Помимо этого, они хотят узнать статус текущих консультаций Вашингтона с европейскими партнерами, включая Данию, а также получить информацию о любых предложениях отказаться или ослабить санкционное давление на проект, которые поступают в администрацию.

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