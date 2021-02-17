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Алина Кабаева. Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391)/AFLO/www.globallookpress.com

«Даже с лишним весом Алина само очарование», «Алина красотка, пусть и со вторым подбородком!», «А мне ее розовые туфли понравились))», – написали пользователи Сети.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Красотка, пусть и со вторым подбородком!». Кабаева вышла в свет неузнаваемой после слухов о родах Прославленная гимнастка ведет закрытый образ жизни

Прославленная гимнастка ведет закрытый образ жизни. Она публикует фотографии в соцсетях и последнее время не дает интервью.Из-за того, чтоне появляется на людях и не общается с прессой, в Сети появляется масса слухов. Недавно исчезновение 37-летней гимнастки объяснили новой беременностью.На днях фотографии Алины Кабаевой появились в телеграм-канале «НеМалахов». Когда именно и где они были сделаны, точно не известно. Однако поклонники спортсменки заметили, что она заметно поправилась.На фото Алина Кабаева предстала в черном платье, черном жакете поверх него и ярко розовых туфлях. Фанаты отметили, что Алина Кабаева очаровательна, но все-таки ей не помешало бы скинуть вес. Кто знает, может сейчас она настоящая худышка! Ведь никто не знает, когда было сделано фото.Напомним, после ухода из художественной гимнастики Алина Кабаева занялась общественной работой. Она было депутатом Госдумы, но потом отказалась от политики.