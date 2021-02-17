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Time включил Тихановскую в число лидеров будущего

18.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и исполнительный директор компании Robinhood, оказавшейся в центре истории с атакой пользователей Reddit на Уолл-стрит, вошли в список лидеров будущего по версии журнала Time.

Тихановская стала единственной представительницей постсоветского пространства в этом списке. Всего в нем традиционно 100 фигурантов. Помимо политических и общественных лидеров это артисты, новаторы, люди, чью деятельность журнал называет «феноменом». Во всех категориях преобладают представители США, национальным разнообразием более или менее выделяется именно список лидеров, передает ТАСС.

Краткую заметку - представление Тихановской написал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, в значительной степени уже утративший свои позиции. В 2019 году он тоже был фигурантом данного списка.

Салливану, занявшему пост помощника хозяина Белого дома по национальной безопасности, всего 44 года. Ранее он уже работал в государственном аппарате во время президентства Барака Обамы.

Приложение для игры на бирже Robinhood, принадлежащее одноименной компании под руководством 33-летнего Владимира Тенева - бизнесмена болгарско-американского происхождения, стало одной из главных платформ, откуда развивалась атака пользователей Reddit на Уолл-стрит. Решение ограничить операции пользователей в приложении способствовало снижению волатильности на бирже, однако вызвало волну критики в адрес Тенева.

 
 
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и исполнительный директор...
 
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