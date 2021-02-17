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Time: Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров

18.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии американского журнала Time. Издание опубликовало глобальный список TIME100 Next о людях, которым предстоит «формировать будущее».

«Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это», — приводит издание слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи.


Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)


В списке журнала шесть категорий, Тихановскую включили в раздел «лидеров», колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Помимо Тихановской, в соответствующий раздел внесены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели.
 
 
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Бывший кандидат в президенты Беларуси и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская вошла в топ-100 молодых лидеров по версии американского журнала Time....
 
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