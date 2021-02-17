﻿ Парня, который заклеивал стикерами видеокамеры на Окрестина, приговорили к 1,5 годам колонии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парня, который заклеивал стикерами видеокамеры на Окрестина, приговорили к 1,5 годам колонии

18.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Суд Фрунзенского района Минска 17 февраля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 21-летнего политзаключенного Игоря Проженникова.

Его обвинили в том, что он 4 октября на "Марше освобождения политзаключенных" блокировал движение сцепками, заклеивал наклейками камеры видеонаблюдения возле ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, чем приостановил работу этих учреждений, блокировал движение спецтранспортом на Окрестина. Его обвинили в приостановке движения в Минске 4 октября около 50 транспортных средств. Судья Юлия Чиж наказала Игоря 1,5 годами колонии общего режима.


Политзаключенный Игорь Преженников в суде. Фото: spring96.org

 По расчетам "Минсктранса" ущерб составил 18 624 рублей 45 копеек. Также Проженикова обвинили в заклеивании видеокамер возле ИВС и ЦИП на Окрестина:

"...Проженников приподнял неустановленное лицо, после чего данное лицо нанесло два удара неустановленными в ходе следствия предметами по камерам наружного видеонаблюдения, а затем Прожеников, продолжая свои групповые действия, залепил самоклеящейся бумагой одну из наружных камер, расположенных у ворот, обзорное окно двери и окно контрольно-пропускного пункта ЦИП ГУВД Мингорисполкома, тем самым закрыв осмотр событий, происходящих действия со стороны митингующих, ограничил возможность сотрудникам ЦИП и ИВС оценивать сложившуюся ситуацию и оперативно реагировать на ее изменение".

Вину Игорь признал в полном объеме. 

Игорь Проженников сказал в своем последнем слове:"Если скажу, что я поддался толпе — не согрешу. Это был юношеский максимализм. Я не оппозиционер, не революционер, я не несу идеи в массы".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Фрунзенского района Минска 17 февраля вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса против 21-летнего политзаключенного Игоря Проженникова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ратомка, Борисов и Пружаны вышли на вечерние акции солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by