﻿ Сотрудничество с БТ должны приостановить. Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудничество с БТ должны приостановить. Беларусь хотят отстранить от участия в «Евровидении»

18.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Европарламенте начали сбор подписей

Депутат Европарламента Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия) выступила с инициативой запретить Беларуси участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом сообщается на сайте евродепутата, пишет tut.by


Фото: eurovision.tv

Карин Карлсбро предлагает коллегам из Европарламента подписаться под письмом в Европейский союз радио и телевидения (EBU), чтобы Беларусь не участвовала в весеннем конкурсе песни «Евровидение» в Нидерландах.

Недопустимо, что EBU сотрудничает с Белтелерадиокомпанией поскольку ее глава Иван Эйсмонт включен в санкционный список ЕС, а в компании преследуют сотрудников, отметила евродепутат.

Кроме того, депутат добавила, что сотрудничество с БТ должны приостановить и другие европейские медиакомпании.

Ранее с инициативой добиться исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза и лишить ее права трансляции и участия в этом песенном конкурсе выступил белорусский фонд культурный солидарности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ВРП в январе снизился в Минске, Брестской, Витебской и Могилевской областях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by