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В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей

18.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей

В банке, расположенном в центре российской столицы, произошла кража денег из трех ячеек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы.

К правоохранителям обратилась женщина, сообщившая об исчезновении денежных средств в банке на Петровском бульваре. В ходе расследования выяснилось, что 15 февраля злоумышленники вскрыли три банковские ячейки и похитили у клиентов более четырех, пяти и 13 миллионов рублей. 

Суммарно ущерб оценивается в 23,69 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА «Новости»

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В банке, расположенном в центре российской столицы, произошла кража денег из трех ячеек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы....
 
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