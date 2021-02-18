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В центре Москвы из банковского сейфа украли более 23 миллионов рублей
Источник материала: ОНТ
В банке, расположенном в центре российской столицы, произошла кража денег из трех ячеек. Об этом
К правоохранителям обратилась женщина, сообщившая об исчезновении денежных средств в банке на Петровском бульваре. В ходе расследования выяснилось, что 15 февраля злоумышленники вскрыли три банковские ячейки и похитили у клиентов более четырех, пяти и 13 миллионов рублей.
Суммарно ущерб оценивается в 23,69 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото: РИА «Новости»
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В банке, расположенном в центре российской столицы, произошла кража денег из трех ячеек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы....
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