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Новым чемпионом мира по биатлону в индивидуальной гонке стал норвежец Стурла Холм Лагрейд
Источник материала: ОНТ
Норвежец Стурла Холм Лагрейд – новый чемпион мира по биатлону в индивидуальной гонке.
Сегодня он прошёл первым 20 километров и закрыл все мишени. Для Лагрейда это вторая победа в биатлонной «классике», также ему достаётся в этом сезоне малый хрустальный глобус. На второй позиции финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайфер (он также стрелял точно), но проиграл победителю 17 секунд. Тройку лучших замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале, у которого была одна штрафная минута. Белорусские биатлонисты в топ-20 не попали. Лучший из наших Антон Смольский при хорошей скорости занял 29-е место, допустив три промаха.
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Норвежец Стурла Холм Лагрейд – новый чемпион мира по биатлону в индивидуальной гонке. Сегодня он прошёл первым 20 километров и закрыл все мишени. Для Лагрейда это...
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