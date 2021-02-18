Новым чемпионом мира по биатлону в индивидуальной гонке стал норвежец Стурла Холм Лагрейд

Источник материала: ОНТ

Норвежец Стурла Холм Лагрейд – новый чемпион мира по биатлону в индивидуальной гонке.

Сегодня он прошёл первым 20 километров и закрыл все мишени. Для Лагрейда это вторая победа в биатлонной «классике», также ему достаётся в этом сезоне малый хрустальный глобус. На второй позиции финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайфер (он также стрелял точно), но проиграл победителю 17 секунд. Тройку лучших замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале, у которого была одна штрафная минута. Белорусские биатлонисты в топ-20 не попали. Лучший из наших Антон Смольский при хорошей скорости занял 29-е место, допустив три промаха.

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