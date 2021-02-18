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Солисты Большого театра выступают на гала-концерте в Борисове
Источник материала: ОНТ
Вперёд и с песней, и с па-де-де! Даже то, что не в репертуаре Большого, исполняют солисты главного театра страны в эти минуты в культурной столице года. Гала-концерт на самой престижной сцене Борисова. В зале аншлаг. Слишком долго публика ждала этого «громкого» события – трижды переносили.
Взмахнул палочкой маэстро – оркестр заиграл концерт Штрауса в Минске. «Волны Дуная» не отпустили сегодня к родным берегам Березины не только дирижёра. У борисовчан в Большом свой «клан». Земляк Денис Поречин «вальсирует» на кларнете.
Нет предела восторгу ныне лучшей Тоски. «Засиделись» дома из-за пандемии все артисты. Сразу четыре «народных» и другие не менее «громкие» голоса национальной труппы, а также самые «дорогие ноги», сегодня в сторону классики – пианино «Беларусь».
Весь мир театр, но он сейчас на замке. А им летать и петь охота. Звёздным гала-концертом в культурной столице страны Большой выходит из гастрольного локдауна. Впереди уже Гомель, Солигорск, Мозырь, Могилёв. В Минске попасть на оперу, а уж тем более балет, не так просто.
На этой сцене выступали Святослав Рихтер и Любовь Казарновская. Сегодня хотели услышать «своего», тенора Павла Петрова. Однако у фаворита самого Пласидо Доминго очень плотный график «жизни» в стенах Большого театра. Нет ли лишнего билетика?
В программе гала – оперные шлягеры, балетные хиты, популярные оперетты. Ряд концертных номеров – не из Большого репертуара. Скажем, «Джанни Скикки» Пуччини или «Лебедь» Сен-Санса. Премьеры чаруют глаза и радуют ухо борисовских меломанов.
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Вперёд и с песней, и с па-де-де! Даже то, что не в репертуаре Большого, исполняют солисты главного театра страны в эти минуты в культурной столице года. Гала-концерт...
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