ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Солисты Большого театра выступают на гала-концерте в Борисове

18.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Солисты Большого театра выступают на гала-концерте в Борисове

Вперёд и с песней, и с па-де-де! Даже то, что не в репертуаре Большого, исполняют солисты главного театра страны в эти минуты в культурной столице года. Гала-концерт на самой престижной сцене Борисова. В зале аншлаг. Слишком долго публика ждала этого «громкого» события – трижды переносили. 


Взмахнул палочкой маэстро – оркестр заиграл концерт Штрауса в Минске. «Волны Дуная» не отпустили сегодня к родным берегам Березины не только дирижёра. У борисовчан в Большом свой «клан». Земляк Денис Поречин «вальсирует» на кларнете. 

Николай Колядко, дирижёр, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Борисов – я очень благодарен этому городу. Потому что там впервые я имел счастье учиться музыке по-настоящему. Помню своего первого наставника Эдуарда Иосифовича Лисовского в музыкальной школе. Чудесный человек был».

Нет предела восторгу ныне лучшей Тоски. «Засиделись» дома из-за пандемии все артисты. Сразу четыре «народных» и другие не менее «громкие» голоса национальной труппы, а также самые «дорогие ноги», сегодня в сторону классики – пианино «Беларусь».      

Весь мир театр, но он сейчас на замке. А им летать и петь охота. Звёздным гала-концертом в культурной столице страны Большой выходит из гастрольного локдауна. Впереди уже Гомель, Солигорск, Мозырь, Могилёв. В Минске попасть на оперу, а уж тем более балет, не так просто.

На этой сцене выступали Святослав Рихтер и Любовь Казарновская. Сегодня хотели услышать «своего», тенора Павла Петрова. Однако у фаворита самого Пласидо Доминго очень плотный график «жизни» в стенах Большого театра. Нет ли лишнего билетика? 

Анна Жарикова, директор Дворца культуры им. М. Горького: «Публика ждёт. Об этом говорит продажа билетов на сегодняшнее мероприятие, и те звонки, которые поступали к нам в кассу. Первый наш совместный проект был это балет "Жизель". Зритель не верил, что действительно приедет Большой театр. Какой-нибудь дублетный состав. Сарафанное радио сработало лучше любой рекламы. И на второй наш балет “Лебединое озеро” был аншлаг». 

В программе гала – оперные шлягеры, балетные хиты, популярные оперетты. Ряд концертных номеров – не из Большого репертуара. Скажем, «Джанни Скикки» Пуччини или «Лебедь» Сен-Санса. Премьеры чаруют глаза и радуют ухо борисовских меломанов.   

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вперёд и с песней, и с па-де-де! Даже то, что не в репертуаре Большого, исполняют солисты главного театра страны в эти минуты в культурной столице года. Гала-концерт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему Кремль не замечает Тихановскую и надолго ли это?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by