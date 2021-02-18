Солисты Большого театра выступают на гала-концерте в Борисове

Источник материала: ОНТ

Вперёд и с песней, и с па-де-де! Даже то, что не в репертуаре Большого, исполняют солисты главного театра страны в эти минуты в культурной столице года. Гала-концерт на самой престижной сцене Борисова. В зале аншлаг. Слишком долго публика ждала этого «громкого» события – трижды переносили.





Взмахнул палочкой маэстро – оркестр заиграл концерт Штрауса в Минске. «Волны Дуная» не отпустили сегодня к родным берегам Березины не только дирижёра. У борисовчан в Большом свой «клан». Земляк Денис Поречин «вальсирует» на кларнете.

Николай Колядко, дирижёр, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Борисов – я очень благодарен этому городу. Потому что там впервые я имел счастье учиться музыке по-настоящему. Помню своего первого наставника Эдуарда Иосифовича Лисовского в музыкальной школе. Чудесный человек был».

Нет предела восторгу ныне лучшей Тоски. «Засиделись» дома из-за пандемии все артисты. Сразу четыре «народных» и другие не менее «громкие» голоса национальной труппы, а также самые «дорогие ноги», сегодня в сторону классики – пианино «Беларусь».

Весь мир театр, но он сейчас на замке. А им летать и петь охота. Звёздным гала-концертом в культурной столице страны Большой выходит из гастрольного локдауна. Впереди уже Гомель, Солигорск, Мозырь, Могилёв. В Минске попасть на оперу, а уж тем более балет, не так просто.

На этой сцене выступали Святослав Рихтер и Любовь Казарновская. Сегодня хотели услышать «своего», тенора Павла Петрова. Однако у фаворита самого Пласидо Доминго очень плотный график «жизни» в стенах Большого театра. Нет ли лишнего билетика?

Анна Жарикова, директор Дворца культуры им. М. Горького: «Публика ждёт. Об этом говорит продажа билетов на сегодняшнее мероприятие, и те звонки, которые поступали к нам в кассу. Первый наш совместный проект был это балет "Жизель". Зритель не верил, что действительно приедет Большой театр. Какой-нибудь дублетный состав. Сарафанное радио сработало лучше любой рекламы. И на второй наш балет “Лебединое озеро” был аншлаг».

В программе гала – оперные шлягеры, балетные хиты, популярные оперетты. Ряд концертных номеров – не из Большого репертуара. Скажем, «Джанни Скикки» Пуччини или «Лебедь» Сен-Санса. Премьеры чаруют глаза и радуют ухо борисовских меломанов.

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