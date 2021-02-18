Генпрокурор прокомментировал дело экс-работников «Белгазпромбанка»

Источник материала: ОНТ

В Генеральной прокуратуре сегодня прокомментировали дело экс-работников «Белгазпромбанка». Напомним, их обвиняют во взяточничестве и «отмывании» денег, полученных преступным путём.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Мы свою оценку и своё слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Сегодня можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, собран достаточно большой, огромный массив доказательств убедительных, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело. Это чистой воды уголовщина».





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