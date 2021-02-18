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Генпрокурор прокомментировал дело экс-работников «Белгазпромбанка»

18.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокурор прокомментировал дело экс-работников «Белгазпромбанка»

В Генеральной прокуратуре сегодня прокомментировали дело экс-работников «Белгазпромбанка». Напомним, их обвиняют во взяточничестве и «отмывании» денег, полученных преступным путём. 

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: «Мы свою оценку и своё слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Сегодня можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, собран достаточно большой, огромный массив доказательств убедительных, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционное дело. Это чистой воды уголовщина».


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В Генеральной прокуратуре сегодня прокомментировали дело экс-работников «Белгазпромбанка». Напомним, их обвиняют во взяточничестве и «отмывании» денег,...
 
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