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Генпрокурор прокомментировал дело экс-работников «Белгазпромбанка»
Источник материала: ОНТ
В Генеральной прокуратуре сегодня прокомментировали дело экс-работников «Белгазпромбанка». Напомним, их обвиняют во взяточничестве и «отмывании» денег, полученных преступным путём.
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В Генеральной прокуратуре сегодня прокомментировали дело экс-работников «Белгазпромбанка». Напомним, их обвиняют во взяточничестве и «отмывании» денег,...
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