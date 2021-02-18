В России принят законопроект о запрете незаконной агитации в Интернете

Источник материала: ОНТ

В преддверии выборов в Государственную Думу в России ужесточают избирательное законодательство. Уже во втором чтении принят законопроект о запрете незаконной агитации в Интернете. Сайты, блоги и страницы в соцсетях – за это будут блокировать во внесудебном порядке, а их хозяев сурово штрафовать.





Незаконные акции протеста, которые прокатились по российским городам в конце января – начале февраля, уже не оставляют сомнений: в стране дан старт электоральной кампании. Осенью в России пройдут выборы в Государственную Думу, и такой активности власти, конечно, ожидали. Правда, рассчитывали, что раскачивать избирателя начнут ближе к весне. Но все началось гораздо раньше, и депутаты начали рассмотрение законопроектов, которые были отложены «на потом». Большинство из них касаются работы Интернета. Во втором чтении принят законопроект о запрете незаконной предвыборной агитации в Сети. На очереди – ответственность за комментарии на политические темы.

Новый документ – это часть большого пакета так называемых государственно охранительных законов. Нормы, касающиеся зарубежного финансирования политической и протестной деятельности, участия в незаконных акциях и их освещения в СМИ, были приняты накануне Нового года. События нынешней зимы обратили внимание российских депутатов и на внутреннее избирательное право. Интернет в вопросе агитации решено настроить на общие правила электоральной игры.

В разности правоприменения Россия провела уже не одну избирательную кампанию. Как правило, каждая заканчивалась беспорядками. На улицы выходили люди, которые, глядя в монитор компьютера, думали, что их действительно миллионы. Провластные кандидаты и партии, системная оппозиция четко работали по условиям Центризбиркомов – печатная агитация, телевизор. Несистемные – агитировали в Интернете. Применяя манипулятивные приемы и тяжелую артиллерию в виде селебрити.

Людмила Улицкая, писатель: «В моих глазах главное достоинство Навального в том, что он не принадлежит нашему гнилому истэблишменту. У Навального большой потенциал».

Евгений Хавтан, лидер группы «Браво»: «На выборах мэра города Москвы я буду голосовать за Алексея Навального, так как другого кандидата на этот пост просто не вижу».

Это выдержки из социальных сетей знаменитостей 2013 года. Тогда Навальный баллотировался на пост мэра Москвы. И творческая элита достаточно активно высказывалась в его поддержку в Интернете. Сейчас, это подразумевает новый законопроект, чтобы сделать такое высказывание или записать видеоролик, причем не важно, за кого, надо будет заключить со штабом кандидата договор, помечать свое высказывание как политическую рекламу. А СМИ, в том числе и сетевые, обязаны будут сообщать в ЦИК о подобных соглашениях с людьми, не входящими в избирательный штаб. Иначе это будет считаться нарушением правил агитации, наказываться штрафом почти в семь тысяч долларов или просто блокироваться. Та же участь будет ждать и все интернет-площадки для сбора результатов выборов, если они не получат аккредитацию ЦИК. В России это «Умное голосование» – аналог нашего «Голоса».

К подобным площадкам в России вопросы возникают давно. Основная претензия – это непрозрачность и нарушение правил хранения персональных данных пользователей. Контролирующим ведомствам будет поручено отслеживать не только оригинальные площадки, но и все их «зеркальные» копии.

Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти еще третье чтение. Потом его должен подписать Президент. И нужно будет смотреть, как это будет работать технически. С российскими платформами – понятно, они обязаны выполнять предписания Роскомнадзора, а вот с зарубежными, такими как «Твиттер» и «Фейсбук», могут возникнуть правоприменительные проблемы. Эксперты говорят, что это вопрос политической воли. Если ситуация перед выборами будет накаляться, не исключено, что такие площадки в России просто полностью блокируют.

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