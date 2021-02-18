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Вышел трейлер приквела «101 далматинец» с Эммой Стоун
Источник материала: ОНТ
Disney обнародовал первый трейлер будущего фильма «Круэлла», где Эмма Стоун сыграет культовую злодейку из франшизы «101 далматинец».
Кинолента повествует о становлении Круэллы Де Виль, её мании к пятнам, далматинцам. Согласно сюжету, действие будет происходить в 1970-е годы в Лондоне.
Кроме Стоун, в фильме также снялись другие известные актеры: Эмма Томпсон, Эмили Бичэм, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг.
Выход кинокартины в прокат запланирован на 27 мая 2021 года.
Фото: Disney, Youtube
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Disney обнародовал первый трейлер будущего фильма «Круэлла», где Эмма Стоун сыграет культовую злодейку из франшизы «101 далматинец». Кинолента повествует о...
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