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Вышел трейлер приквела «101 далматинец» с Эммой Стоун

18.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вышел трейлер приквела «101 далматинец» с Эммой Стоун

Disney обнародовал первый трейлер будущего фильма «Круэлла», где Эмма Стоун сыграет культовую злодейку из франшизы «101 далматинец». 

Кинолента повествует о становлении Круэллы Де Виль, её мании к пятнам, далматинцам. Согласно сюжету, действие будет происходить в 1970-е годы в Лондоне.

Кроме Стоун, в фильме также снялись другие известные актеры: Эмма Томпсон, Эмили Бичэм, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг.

Выход кинокартины в прокат запланирован на 27 мая 2021 года.

Фото: Disney, Youtube

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Disney обнародовал первый трейлер будущего фильма «Круэлла», где Эмма Стоун сыграет культовую злодейку из франшизы «101 далматинец».  Кинолента повествует о...
 
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