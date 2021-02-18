Вышел трейлер приквела «101 далматинец» с Эммой Стоун

Источник материала: ОНТ

Disney обнародовал первый трейлер будущего фильма «Круэлла», где Эмма Стоун сыграет культовую злодейку из франшизы «101 далматинец».

Кинолента повествует о становлении Круэллы Де Виль, её мании к пятнам, далматинцам. Согласно сюжету, действие будет происходить в 1970-е годы в Лондоне.

Кроме Стоун, в фильме также снялись другие известные актеры: Эмма Томпсон, Эмили Бичэм, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг.

Выход кинокартины в прокат запланирован на 27 мая 2021 года.

Фото: Disney, Youtube

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram