Провал с протестами во время ВНС и пассивность Европы: почему раскол в белорусской оппозиции продолжается? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

В лагере беглых символов революции не утихают споры, порой переходящие в ругань. Катализатором этому стал провал с протестами во время Всебелорусского народного собрания – на улицы попросту никто не вышел. И теперь финансирование, обещанное из Европы, под большим вопросом. Но за гипотетические миллионы идёт ожесточённая борьба.





Дворовые инициативы, а вы ведь в своих чатах и в «Магистрали» говорите дело: протесты дискредитированы ложью и воровством беглых, это – провал. И сейчас людей, которые хотят нам рассказать правду, становится всё больше, и лавина информации растёт колоссальными темпами. Да и ГУБОПиК не спит.

Итак, раскол у беглых становится всё более очевидным, центры притяжения – Тихановская, Латушко, где-то на отшибе Цепкало, нарастают амбиции у Вечёрко. И прямо сейчас сформировалась крепкая коалиция, которая собирается грохнуть штаб Тихановской и перехватить повестку. Один из коалиционных лидеров – Вадим Прокопьев, у которого какая-то маниакальная жажда крови на минских улицах. Аудиозапись закрытой Zoom-конференции с дворовыми инициативами 6 февраля.

Вадим Прокопьев: «Есть ли в обществе уже понимание, что победа нам достанется всё-таки большой ценой? И придётся её взять самим? То есть, несмотря на все заграничные, дипломатические, санкционные усилия, скорее всего, мы будем иметь ситуацию, когда нам придётся её взять на улице? Растёт ли это понимание? Меняется ли процентное отношение тех, кто понимает, что мирным протестом в этом году – невозможно?»

Прокопьев советует «брать пример с Пинска», где столкновения были очень жёсткими. С ним пробовал спорить штаб – кстати, после фейла Тихановской про «миллионы, которые кто успел, тот и взял» её на прямые эфиры не отправляют, отдувался за Светлану советник Валерий Ковалевский. Но его всё время затыкал Павел Латушко, новый лидер в глазах радикальной коалиции. Пал Палыч, впрочем, признал, что европейская дипломатия помогать не спешит.

Павел Латушко: «Я разделил бы сегодня европейцев на три категории. Те, которые готовы действовать, – это самая небольшая группа стран; вторая группа – это те, которые готовы поддерживать действия, это, может быть, наиболее широкая группа стран; и третья – пассив, "лучше ничего не делать". Есть ощущение вялости европейских структур на этот счёт, я буду абсолютным реалистом».

И вот – публичный спор старого штаба беглых и новой коалиции вокруг Латушко.

Валерий Ковалевский: – Если можно, я добавлю от офиса Светланы Тихановской. На этой неделе тоже был ряд встреч с теми странами, которые нас очень активно поддерживают. Все нас продолжают поддерживать. Павел Латушко: – Валерий, при всём уважении, вы приукрашиваете картину! Давайте людям, активистам говорить правду! Я встречался в Берлине – в Берлине 50 на 50, замглавы фракции правящей говорит: "Я против санкций, они ничего не дают". МИД говорит: "Мы понимаем, что санкции – это против белорусского народа". Это использует пропаганда. Так что давайте говорить правду! Валерий Ковалевский: – Ну, у каждого своя, Пал Палыч… Спасибо, я вас понял.

Латушко, кстати, пригрозил, что, если офис Тихановской не опубликует план победы в ближайшее время, он сделает это сам. Так что раскол в лагере беглых уже не остановить. И им нужна сила – дворовые инициативы. Лидеры которых, впрочем, от политики далеки. И когда Латушко из чата вышел, разгорячённые граждане продолжили торпедировать штаб Тихановской претензиями. И вот за Тихановскую вступилась Ольга Карач. Которая честно призналась, что цель – не какие-то общие перемены, а вполне конкретный захват власти.

Ольга Карач: «Очень много странной информации поступает именно о людях, которые находятся в штабе Светланы Тихановской. Там есть разные слухи… И странные слухи похожи на правду. Соответственно, когда мы видим такое молчание двухнедельное, то у нас уже у самих начинают появляться идеи о том, что "а нужен ли нам штаб?". Мы собираемся приходить к власти, и мы здесь взрослые люди, несмотря на все эти, скажем так, попытки записывать… Скажу прямо: каким путём мы берём власть? Отсутствие плана приводит к тому, что всё заворачивается на реализацию плана Лукашенко. И то, что сегодня сказала, например, Меркель, – это очень нехороший и тревожный знак. Может быть, публично я скажу: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались и Меркель поддерживает белорусский народ, но в реальности она сейчас начинает заворачиваться на план Лукашенко».

А как же новые выборы, честные и открытые? А внезапно от усталости прямым текстом – «взять власть». Ещё и Меркель теперь за Лукашенко – беда просто какая-то. И ушли беглые в обсуждение мировой политики, но в какой-то момент люди из дворовых чатов устали молчать и сказали то, что на поверхности – беглым плевать на людей в Беларуси.

Вопрос от дворовых чатов: «После слива на ОНТ никто даже не дёрнулся в нашу сторону! Чтобы помочь, может быть, как-то нас обезопасить, сказать: "Ребята, все, которые были на зуме – давайте, ползите к литовской границе, мы сейчас перевозить и переводить вас будем". Никто этого не сделал!»

Ольга Карач ловко извернулась и, чтобы погасить гнев, пригласила всех на новую закрытую zoom-конференцию, где пообещала самое главное – научить пилить деньги из Европы. Мы, конечно, и эту конференцию послушали. Например, Ольга сейчас в эфире ОНТ признает, что «грантососы» существуют.

Ольга Карач: «Есть такое понятие, и вы, наверное, много раз его слышали – это понятие “грантососы”. То есть люди, которые там, как бы… Сосут гранты и так далее. Этот термин появился не просто так, и действительно то, что я бы вам рекомендовала сделать… Сейчас есть люди, которые нацелены на результат, организации, которые нацелены на результат. А есть люди, которые нацелены, скажем, на быстрый красивый отчёт».

Забавно, правда, что Карач грантососами считает одних, а они грантососом считают её. Но пусть сами разбираются. Но вот дальнейшая лекция Ольги очень полезна на этой неделе. Карач рассказывает, каким путём дворовым инициативам надёжнее получать деньги из Европы.

Ольга Карач: «Первый путь – вы делаете это под “крышей” какой-то организации, которая берёт на себя ответственность, в том числе по отчётам и так далее. Договориться можно. Эта организация прикрывает вас. И они вот, получая на свои организационные счета, дальше переправляют деньги… Ну, наличкой, как правило, в Беларусь. И этим самым они прикрывают весь этот процесс».

Вот мы и приходим к теме обысков и задержаний на неделе во всяких «правозащитных» и иных демократических организациях. Вот и видео того, что в огромном количестве у них изымали. Это та самая наличка, которую ввозили в Беларусь якобы под какие-то правозащитные проекты, а на самом деле – это финансирование дворов на протесты и митинги, о чём и рассказывала госпожа Карач. И все громко кричат о том, что государство прессует демократию… Нет, государство пресекает финансирование протестов через счета демократических организаций.

Или эти бесконечные вопли о том, как судят журналистов-фрилансеров каких-то интернет-СМИ с нулевой посещаемостью. Вот кто это? Слово Ольге Карач, которая предлагает дворам механизм защиты в суде, если вдруг что-то пойдёт не так.

Ольга Карач: «Если мы говорим про вас только как про дворовых активистов, то тут, возможно, есть смысл как-то хитро подойти, и вас делить на какие-то группы и какие-то… Например, можно ли вас “подверстать” там под журналистов?»

Вот и под журналистов «подвёрстываются» просто люди из дворовых чатиков, и все прекрасно понимают, что это схема такая, и никакие это не журналисты. Напечатать аккредитации-то и манишку с надписью «Пресса» надеть – 5 минут. А крику потом аж до Берлина. Дальше Карач разошлась и вывалила вообще сенсацию.

Ольга Карач: «У нас, например, когда-то был проект. Вполне себе нормальный, кстати, проект на поддержку женщин-феминисток. Мы покупали прослушивающие, ну, как сказать… Записывающие устройства. Которые выглядели, как кулоны, серьги и так далее, но при этом писали всё, что происходит вокруг этой женщины. И 24 часа, по-моему, такие серёжки прекрасно могли работать и записывать всё вокруг».

Деньги из Европы на какие-то программы для феминисток, обиженных псевдожурналистов и на французских хомячков идут куда угодно, но не по целевому назначению. Идут на протесты! Карач за полтора часа конференции выдала вообще много всего – не будем рекламировать. Ольга, конечно, мастер-грантосос. Но, если честно, то, как подробно она разложила все схемы, допуская, что мы её слушаем, заставляет поверить в собственное давнее предположение: Ольга Карач – ябатька. И это здорово. Приготовиться Павлу Латушко – он в других закрытых конференциях тоже наговорил прилично.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram