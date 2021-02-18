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Провал с протестами во время ВНС и пассивность Европы: почему раскол в белорусской оппозиции продолжается? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
В лагере беглых символов революции не утихают споры, порой переходящие в ругань. Катализатором этому стал провал с протестами во время Всебелорусского народного собрания – на улицы попросту никто не вышел. И теперь финансирование, обещанное из Европы, под большим вопросом. Но за гипотетические миллионы идёт ожесточённая борьба.
Дворовые инициативы, а вы ведь в своих чатах и в «Магистрали» говорите дело: протесты дискредитированы ложью и воровством беглых, это – провал. И сейчас людей, которые хотят нам рассказать правду, становится всё больше, и лавина информации растёт колоссальными темпами. Да и ГУБОПиК не спит.
Итак, раскол у беглых становится всё более очевидным, центры притяжения – Тихановская, Латушко, где-то на отшибе Цепкало, нарастают амбиции у Вечёрко. И прямо сейчас сформировалась крепкая коалиция, которая собирается грохнуть штаб Тихановской и перехватить повестку. Один из коалиционных лидеров – Вадим Прокопьев, у которого какая-то маниакальная жажда крови на минских улицах. Аудиозапись закрытой Zoom-конференции с дворовыми инициативами 6 февраля.
Прокопьев советует «брать пример с Пинска», где столкновения были очень жёсткими. С ним пробовал спорить штаб – кстати, после фейла Тихановской про «миллионы, которые кто успел, тот и взял» её на прямые эфиры не отправляют, отдувался за Светлану советник Валерий Ковалевский. Но его всё время затыкал Павел Латушко, новый лидер в глазах радикальной коалиции. Пал Палыч, впрочем, признал, что европейская дипломатия помогать не спешит.
И вот – публичный спор старого штаба беглых и новой коалиции вокруг Латушко.
Латушко, кстати, пригрозил, что, если офис Тихановской не опубликует план победы в ближайшее время, он сделает это сам. Так что раскол в лагере беглых уже не остановить. И им нужна сила – дворовые инициативы. Лидеры которых, впрочем, от политики далеки. И когда Латушко из чата вышел, разгорячённые граждане продолжили торпедировать штаб Тихановской претензиями. И вот за Тихановскую вступилась Ольга Карач. Которая честно призналась, что цель – не какие-то общие перемены, а вполне конкретный захват власти.
А как же новые выборы, честные и открытые? А внезапно от усталости прямым текстом – «взять власть». Ещё и Меркель теперь за Лукашенко – беда просто какая-то. И ушли беглые в обсуждение мировой политики, но в какой-то момент люди из дворовых чатов устали молчать и сказали то, что на поверхности – беглым плевать на людей в Беларуси.
Ольга Карач ловко извернулась и, чтобы погасить гнев, пригласила всех на новую закрытую zoom-конференцию, где пообещала самое главное – научить пилить деньги из Европы. Мы, конечно, и эту конференцию послушали. Например, Ольга сейчас в эфире ОНТ признает, что «грантососы» существуют.
Забавно, правда, что Карач грантососами считает одних, а они грантососом считают её. Но пусть сами разбираются. Но вот дальнейшая лекция Ольги очень полезна на этой неделе. Карач рассказывает, каким путём дворовым инициативам надёжнее получать деньги из Европы.
Вот мы и приходим к теме обысков и задержаний на неделе во всяких «правозащитных» и иных демократических организациях. Вот и видео того, что в огромном количестве у них изымали. Это та самая наличка, которую ввозили в Беларусь якобы под какие-то правозащитные проекты, а на самом деле – это финансирование дворов на протесты и митинги, о чём и рассказывала госпожа Карач. И все громко кричат о том, что государство прессует демократию… Нет, государство пресекает финансирование протестов через счета демократических организаций.
Или эти бесконечные вопли о том, как судят журналистов-фрилансеров каких-то интернет-СМИ с нулевой посещаемостью. Вот кто это? Слово Ольге Карач, которая предлагает дворам механизм защиты в суде, если вдруг что-то пойдёт не так.
Вот и под журналистов «подвёрстываются» просто люди из дворовых чатиков, и все прекрасно понимают, что это схема такая, и никакие это не журналисты. Напечатать аккредитации-то и манишку с надписью «Пресса» надеть – 5 минут. А крику потом аж до Берлина. Дальше Карач разошлась и вывалила вообще сенсацию.
Деньги из Европы на какие-то программы для феминисток, обиженных псевдожурналистов и на французских хомячков идут куда угодно, но не по целевому назначению. Идут на протесты! Карач за полтора часа конференции выдала вообще много всего – не будем рекламировать. Ольга, конечно, мастер-грантосос. Но, если честно, то, как подробно она разложила все схемы, допуская, что мы её слушаем, заставляет поверить в собственное давнее предположение: Ольга Карач – ябатька. И это здорово. Приготовиться Павлу Латушко – он в других закрытых конференциях тоже наговорил прилично.
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Провал с протестами во время ВНС и пассивность Европы: почему раскол в белорусской оппозиции продолжается? Рубрика «Будет дополнено»
В лагере беглых символов революции не утихают споры, порой переходящие в ругань. Катализатором этому стал провал с протестами во время Всебелорусского народного...
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