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На белорусско-литовской границе было временно приостановлено таможенное оформление

18.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На белорусско-литовской границе было временно приостановлено таможенное оформление

Вечером в среду, 17 января, временно было полностью прекращено оформление в четырех пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Об этом сообщили в Пограничном комитете Беларуси.

С семи часов вечера было полностью прекращено таможенное оформление в пунктах «Лаворишкес», «Мядининкай», «Райгардас» и «Шальчининкай» («Котловка», «Каменный Лог», «Привалка», «Бенякони» – с белорусской стороны).

Причина – возникшие проблемы функционирования программного обеспечения. Литовская сторона возобновила работу своих пунктов пропуска в 22:00.

Фото: lenta.ru

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Вечером в среду, 17 января, временно было полностью прекращено оформление в четырех пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Об этом сообщили в Пограничном...
 
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