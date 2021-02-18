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На белорусско-литовской границе было временно приостановлено таможенное оформление
Источник материала: ОНТ
Вечером в среду, 17 января, временно было полностью прекращено оформление в четырех пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Об этом
С семи часов вечера было полностью прекращено таможенное оформление в пунктах «Лаворишкес», «Мядининкай», «Райгардас» и «Шальчининкай» («Котловка», «Каменный Лог», «Привалка», «Бенякони» – с белорусской стороны).
Причина – возникшие проблемы функционирования программного обеспечения. Литовская сторона возобновила работу своих пунктов пропуска в 22:00.
Фото: lenta.ru
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Вечером в среду, 17 января, временно было полностью прекращено оформление в четырех пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Об этом сообщили в Пограничном...
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