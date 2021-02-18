На белорусско-литовской границе было временно приостановлено таможенное оформление

Источник материала: ОНТ

Вечером в среду, 17 января, временно было полностью прекращено оформление в четырех пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Об этом сообщили в Пограничном комитете Беларуси.

С семи часов вечера было полностью прекращено таможенное оформление в пунктах «Лаворишкес», «Мядининкай», «Райгардас» и «Шальчининкай» («Котловка», «Каменный Лог», «Привалка», «Бенякони» – с белорусской стороны).

Причина – возникшие проблемы функционирования программного обеспечения. Литовская сторона возобновила работу своих пунктов пропуска в 22:00.

Фото: lenta.ru

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