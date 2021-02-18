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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Съезд победителей» «на фоне продолжающихся протестов». Российские СМИ о ВНС ВНС не могло не привлечь внимание российских СМИ. Информационные ресурсы, в рамках своего контента и продвигаемых единых нарративов, ознакомили свою аудиторию с...

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские СМИ (как государственные, так и не государственные) предсказуемо расставили акценты в освещении ВНС. Основной акцент — многочисленные напоминания о российской помощи Беларуси в период политического кризиса и до него. В медиа Российской Федерации продвигается тема о работе не столько с властью, сколько на поддержку «братского народа». В подтверждение «братскости» активно используются обороты из выступления Лукашенко: «наша Россия», «наш русский язык».Подчеркивается, что Лукашенко тянет время, и фиксируются новые сроки референдума. При этом не выражается сомнений в транзите власти как таковом, хотя, вероятно, и с сохранением за Лукашенко возможности влияния через ВНС.Государственные СМИ выделяют фразы Лукашенко, которые касаются его групп поддержки, но со специфическими акцентами. Например, приводится личное впечатление Лукашенко о том, что его поддерживают «не только силовики». И тут же высказывания о нелояльности чиновников.Негосударственные СМИ акцентируют внимание на тезисах, обращённых к бизнесу. Подчёркивают ужесточение режима контроля и регистрации, ухудшение условий деятельности и требование «работать на государство».Получателя информации подводят к выводу, что, несмотря на формат ВНС как «съезда победителей», гарантированной поддержки у Лукашенко может и не быть даже среди провластных групп.Как выход из ситуации, точнее, как якобы беларусскую идею выхода, приводят тезисы о скором «усилении союзных отношений» Беларуси и России, отказ от нейтралитета. Причём, тезисы подаются не как проявление интересов РФ, а как желание беларусской власти (и, возможно, самих беларусов). Тезисам о возможных отношениях с другими центрами силы (ЕС, Китай и т. д.) уделено критично мало внимания — зритель не должен отвлекаться от главного.