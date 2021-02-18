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Кремниевая долина Восточной Европы переезжает в другую страну
Источник материала: UDF
Такие международные компании, как Google и Yandex, перенесли свои отделы разработок в высокотехнологичные центры неподалеку от Минска. Там же в условиях льготного налогообложения создаются популярные во всем мире компьютерные игры, программы и платформы, пишет авторитетное немецкое издание Die Welt (перевод —
Поэтому Беларусь была практически IT-раем мирового уровня. Экспорт высокотехнологичной продукции в расчете на душу населения в Беларуси был в два раза выше, чем в США и почти в шесть раз выше, чем в Китае. На этот сектор экономики в первом квартале 2020 года приходилось 8% ВВП, а в 2019 году — 35% всего экспорта страны.
Компания EPAM Systems, флагман белорусской IT-отрасли и один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире, была основана в Минске в 1993 году, а в 2020 году заняла 21-е место в рейтинге ста самых быстроразвивающихся компаний мира журнала Fortune.
Зарубежные IT-концерны ценят человеческий капитал Беларуси: там низкие заработные платы, хорошее естественнонаучное образование, много талантливой молодежи, суперсовременные офисы.
Но теперь этой образцово-показательной истории успеха приходит конец. Дело в том, что белорусское IT-сообщество утрачивает основу своей деловой деятельности — по политическим причинам.
Выяснилось, насколько хрупок государственный капитализм, управляемый диктаторскими методами. При этом стоит отметить, что ранее сам IT-сектор практически не подвергался регулированию. С тех пор как в 2005 году под Минском был открыт первый «Парк высоких технологий» (ПВТ), в стране действовал негласный договор, согласно которому айтишники не должны были вмешиваться в политику. За это предприниматели пользовались полной свободой в бизнесе и крайне низкими ставками налогов. Они жили в своеобразном IT-анклаве свободы.
Но теперь, после фальсификации президентских выборов в августе прошлого года, этому приходит конец. Все, что случилось после выборов, уничтожает иллюзию, будто подобный островок свободного рыночного хозяйства возможен в авторитарном государстве.
Лукашенко расторг договор с IT-анклавом
Все началось с того, что находящийся у власти многие годы Лукашенко расторг упомянутый выше договор, чем уничтожил свою репутацию. В августе 2020 года, когда начались протесты против фальсификации выборов, он приказывал отключать интернет — иногда на сутки и более. Еще в декабре Лукашенко, по чьему приказу за прошедший после выборов период были арестованы более 30 тысяч граждан, давал указание отключать интернет каждое воскресенье, чтобы затруднить общение и организационные действия протестующих.
Государственная блокада всемирной сети имела самые пагубные последствия для IT-компаний, напрямую лишая их прибылей. По оценкам белорусской неправительственной организации NetBlocks, каждый день без интернета приносил им убытки в размере 56 миллионов долларов. Неделю после отключения, вместо того чтобы работать, приходилось тратить на объяснение клиентам плана компенсации за срыв производства в Беларуси — об этом написал в Фейсбуке Валерий Цепкало, один из основателей ПВТ и недопущенный к выборам кандидат в президенты.
Но еще хуже, что возникла атмосфера страха: силовики многократно проводили обыски в офисах местных и зарубежных IT-компаний и арестовывали их сотрудников. Как рассказывают пострадавшие, иногда дело доходило до серьезных ранений, а в некоторых случаях — даже до пыток и преследования членов семей задержанных.
«Если нынешнее положение вещей сохранится, то мы утратим доверие клиентов и инвесторов», — в этом Цепкало был уверен еще в сентябре.
Но главная проблема в том, что уже начался исход IT-фирм и их сотрудников. Несколько тысяч талантливых и востребованных программистов страна уже потеряла — это много, если учесть, что все население Беларуси составляет 9,4 миллиона человек. Многие из 100 тысяч IT-специалистов, работающих в 1,7 тысячах компаний, подумывают о переезде в страны Балтии, в Украину или в Польшу.
Украина, Польша и Балтия бьются за айтишников из Минска
В середине декабря украинская газета Kyiev Post сообщила, что уже 2 тысячи белорусских фрилансеров переселились в Украину, и это всего за четыре месяца. Соседняя с Беларусью страна привлекает специалистов отсутствием бюрократических проволочек, подоходным налогом в 5%, безвизовым режимом с Европой и сходством языков.
Литва также заманивает к себе IT-специалистов. Подчиненное литовскому министерству экономики ведомство Invest Lithuania создало онлайн-гид для белорусских IT-фирм. В семи шагах там даются ответы на все вопросы — от первого контакта до получения визы и расселения.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) уже осенью начало переговоры с IT-компаниями из соседней страны. Как пишет онлайн-портал Baltic News Network, 17 фирм уже решились на переезд.
Это позволит создать в Латвии 1 тысячу новых рабочих мест. Латвийский министр экономики Янис Витенбергс (Jānis Vitenbergs) сообщил, что еще 50 компаний обдумывают эмиграцию в это балтийское государство.
Западный сосед Польша также зазывает к себе белорусские фирмы и их сотрудников. Еще в сентябре министр экономического развития Ядвига Эмилевич (Jadwiga Emilewicz) создала программу Poland. Business Harbour, «направленную на компании, стартапы и фрилансеров, ощущающих политическую нестабильность в Беларуси и ищущих спокойную гавань».
Так же как Литва, польское правительство запустило отдельный сайт, призванный привлечь IT-фирмы и IT-специалистов в страну. С 1 декабря в рамках особой программы заинтересованным лицам будет выдаваться специальная виза, автоматически дающая право на трудоустройство.
Визовые сборы отменены до конца 2022 года. В первые три месяца было подано 2,2 тысяч заявок — об этом сообщило Польское агентство инвестиций и торговли. А вот о том, чтобы белорусские компании интересовались переездом в Россию, например, в якобы инновационный центр Сколково, ничего не известно.
В то время как граничащие с Беларусью страны борются за тамошних айтишников и выражают им свою солидарность, Германия ведет себя сдержанно. А ведь и на немецкий рынок труда утечка мозгов из Беларуси могла бы оказать благотворное влияние. По оценке онлайн-портала по поиску работы StepStone, которое, как и газета «Вельт» принадлежит медиаконцерну «Аксель Шпрингер», IT-специалист в Германии зарабатывает в месяц в среднем 5150 евро. А согласно данным IT-портала dev.by, в январе средний заработок айтишника в Беларуси составлял лишь треть от этой суммы.
И тем не менее Германия, судя по всему, не собирается запускать программы помощи попавшим под репрессии белорусам и укрепления собственной экономики. Для них, как и для всех других квалифицированных специалистов, желающих переселиться в Германию и живущих в странах, не входящих в ЕС, существует единая процедура получения «Синей карты», дающей право на работу в ЕС.
Лукашенко и его аппарату остается утешаться тем, что пока страну покидают в основном небольшие IT-стартапы. Крупные компании остаются, ожидая сигналов от сотрудников, которые еще колеблются из-за семейных связей. Но при нынешнем режиме это, вероятно, только вопрос времени.
А вот Украина, которая уже сейчас имеет более 450 тысяч IT-специалистов, уверенно смотрит в будущее: «Если политический кризис в Беларуси затянется надолго, то, вероятно, мы увидим, как большие компании переезжают к нам», — говорит Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации и IT. А когда такие компании, как EPAM и другие, повернутся к Беларуси спиной, Кремниевая долина Восточной Европы действительно обретет новую родину.
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Лукашенко и его аппарату остается утешаться тем, что пока страну покидают в основном небольшие IT-стартапы.
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