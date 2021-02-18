ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Охота на самых маленьких. Предпринимателей предлагают давить налогами

18.02.2021 06:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Охота на самых маленьких. Предпринимателей предлагают давить налогами
Фото: БЕЛТА
Намедни в сети Интернет появились сканы письма, которое Комитет госконтроля Беларуси направил Министерству финансов. Ответственные работники контрольного органа в очередной раз озаботились сверхдоходами малого бизнеса и его недостаточной ролью в наполнении государевой казны.

Традиционно виновниками многих бед белорусского бюджета назначили индивидуальных предпринимателей, которые по мнению государственных контролеров платят мало налогов, участвуют в сомнительных экономических схемах, не желают делать отчисления в ФСЗН и творят прочие финансовые непотребства. Однако не будем утомлять читателя изложением документа, ибо и сей опус нетрудно найти в глобальной сети.

Авторы письма предлагают отказаться от единого налога с индивидуальных предпринимателей и перевести их на упрощенную систему налогообложения (УСН), ставку налога при УСН повысить более чем в три раза и ко всему прочему повысить для ИП минимальный размер отчислений в ФСЗН. Попробуем, однако, разобраться в возможных последствиях подобных решений и возразить фискальным апологетам по существу.

Единый налог с ИП регулярно подвергается атаке со стороны разного рода контролеров и самый главный аргумент в его защиту прост. Уплачивая единый налог ипешники единовременно и авансом исполняют свои налоговые обязательств перед государством самым простым и понятным способом. Причем способ это прост и понятен не только для самих предпринимателей, но и для представителей фискальных органов. Сделать ошибку при его исчислении сложно, а уклониться – еще сложнее. А вот проконтролировать уплату единого налога – проще простого.

Если же единый налог принудительно заменят упрощенной либо общей системой налогообложения, то это отнюдь не означает, что малый бизнес станет больше платить налогов. С большей вероятностью он уйдет в тень или вовсе свернет свою деятельность. А проконтролировать пресловутых «вшивых блох» очень сложно в силу их многочисленности и небольшого объема оборота.

Впрочем, на этот раз досталось не только ИП-единщикам, но и предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения. Представители КГК обнаружили среди них «малозатратных» особей и предложили увеличить для них ставку налога с 5 до 16 процентов выручки.

К малозатратным отнесли предпринимателей, оказывающих юридические, бухгалтерские, консультационные, рекламные, маркетинговые, некоторые строительные и тому подобные услуги. Логика контролеров проста как армейские портянки: эти люди зарабатывают много, тратят мало, рентабельность их услуг высокая, поэтому ставку налога при УСН для них нужно поднять до 16% и сделать равной ставке подоходного налога при общей системе налогообложения.

На первый взгляд все логично, но только на первый взгляд. Прежде всего, слухи о сверхдоходах юристов-бухгалтеров-маркетологов и разного рода консультантов сильно преувеличены. Месячный доход в две-три и даже пять тысяч рублей вполне сопоставим с зарплатами квалифицированных работников и может показаться высоким только белорусским гражданам с заплатами, которые им обеспечивает мудрое отечественное руководство.

Кроме того, затраты предпринимателей юристов или бухгалтеров отнюдь не столь мизерны, как это кажется из высоких чиновничьих кабинетов. Расходы на аренду офиса, приобретение оргтехники и расходников, юридические и прочие базы данных, курсы и семинары – вот далеко не полный перечень затрат консультантов. Плюс время, которое тратится на изучение разного рода нормативных актов, которые в изобилии генерирует отечественная бюрократия также имеет свою цену, точнее бесценно…

Отмечу, что упрощенная система налогообложения – это отнюдь не низкие налоги. УСН позволяет максимально просто считать и платить налоги, «не заморачиваясь» с исчислением затрат. И если ставки налогов при общей и упрощенной системах налогообложения уравняют, предпринимателям будет проще и выгоднее перейти на общую дабы иметь возможности уменьшить свой доход на сумму затрат. Понятно, что в этом случае суммы налогов станут меньше, а не больше.

И наконец затронем вопрос с платежами индивидуальных предпринимателей в Фонд социальной защиты населения. По мнению авторов письма из КГК ипешники предпочитают платить взносы в ФСЗН в минимальном размере, тем самым уклоняются от его наполнения.

Только вот если повысить для предпринимателей взносы в ФСЗН, то это даст право этим предпринимателем претендовать на более высокую пенсию в старости. Так что высокие взносы в ФСЗН в будущем обернутся высокими расходами ФСЗН на выплату пенсий этим предпринимателям.

И еще один момент. Индивидуальные предприниматели сегодня имеют право самостоятельно определять размер дохода, из которого они платят взносы в ФСЗН. Большинство предпочитают платить исходя из минимальной зарплаты. И дело не столько в желании сэкономить, сколько в неверии в нашу пенсионную систему. Размеры пенсий у белорусов с высокими и низкими заработками отличается мало, сможет ли государство гарантировать даже минимальный уровень пенсий в отдаленном будущем неизвестно. Поэтому стимулов платить взносы в ФСЗН нет никаких…

Напомним попутно, что государство уже неоднократно пыталось заставить ИП платить в ФСЗН и каждый раз терпело неудачи. Каждая попытка навязать ипешникам соцстрах сталкивалась с ожесточенным сопротивлением и саботажем, поэтому государство вынуждено было каждый раз идти на уступки. На сегодняшний день ИП платят взносы в размере 35% МЗП, а если они не осуществляют деятельность, имеют основное место работы, получают пенсию, сидят в декрете, учатся или являются иностранцами, то и вовсе освобождаются от этой обязанности. Судя по всему, такое положение вещей всех устраивает так зачем провоцировать протесты?

И наконец в очередной раз напомню, что индивидуальные предприниматели по своей природе не могут стать серьезными донорами бюджета. Их вклад в наполнение государственной казны составляет около трех процентов, поэтому даже максимально выдоив ипешников, бюджет спасти не получится, а вот уничтожить малый бизнес вполне можно. Только вот куда пойдут люди, потерявшие свои доходы?
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только вот куда пойдут люди, потерявшие свои доходы?
 
Новости дня
Новости разные
 
В чем разница между Пушиным и Мицкевичем для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by