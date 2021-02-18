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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Охота на самых маленьких. Предпринимателей предлагают давить налогами Только вот куда пойдут люди, потерявшие свои доходы?

Намедни в сети Интернет появились сканы письма, которое Комитет госконтроля Беларуси направил Министерству финансов. Ответственные работники контрольного органа в очередной раз озаботились сверхдоходами малого бизнеса и его недостаточной ролью в наполнении государевой казны.Традиционно виновниками многих бед белорусского бюджета назначили индивидуальных предпринимателей, которые по мнению государственных контролеров платят мало налогов, участвуют в сомнительных экономических схемах, не желают делать отчисления в ФСЗН и творят прочие финансовые непотребства. Однако не будем утомлять читателя изложением документа, ибо и сей опус нетрудно найти в глобальной сети.Авторы письма предлагают отказаться от единого налога с индивидуальных предпринимателей и перевести их на упрощенную систему налогообложения (УСН), ставку налога при УСН повысить более чем в три раза и ко всему прочему повысить для ИП минимальный размер отчислений в ФСЗН. Попробуем, однако, разобраться в возможных последствиях подобных решений и возразить фискальным апологетам по существу.Единый налог с ИП регулярно подвергается атаке со стороны разного рода контролеров и самый главный аргумент в его защиту прост. Уплачивая единый налог ипешники единовременно и авансом исполняют свои налоговые обязательств перед государством самым простым и понятным способом. Причем способ это прост и понятен не только для самих предпринимателей, но и для представителей фискальных органов. Сделать ошибку при его исчислении сложно, а уклониться – еще сложнее. А вот проконтролировать уплату единого налога – проще простого.Если же единый налог принудительно заменят упрощенной либо общей системой налогообложения, то это отнюдь не означает, что малый бизнес станет больше платить налогов. С большей вероятностью он уйдет в тень или вовсе свернет свою деятельность. А проконтролировать пресловутых «вшивых блох» очень сложно в силу их многочисленности и небольшого объема оборота.Впрочем, на этот раз досталось не только ИП-единщикам, но и предпринимателям, использующим упрощенную систему налогообложения. Представители КГК обнаружили среди них «малозатратных» особей и предложили увеличить для них ставку налога с 5 до 16 процентов выручки.К малозатратным отнесли предпринимателей, оказывающих юридические, бухгалтерские, консультационные, рекламные, маркетинговые, некоторые строительные и тому подобные услуги. Логика контролеров проста как армейские портянки: эти люди зарабатывают много, тратят мало, рентабельность их услуг высокая, поэтому ставку налога при УСН для них нужно поднять до 16% и сделать равной ставке подоходного налога при общей системе налогообложения.На первый взгляд все логично, но только на первый взгляд. Прежде всего, слухи о сверхдоходах юристов-бухгалтеров-маркетологов и разного рода консультантов сильно преувеличены. Месячный доход в две-три и даже пять тысяч рублей вполне сопоставим с зарплатами квалифицированных работников и может показаться высоким только белорусским гражданам с заплатами, которые им обеспечивает мудрое отечественное руководство.Кроме того, затраты предпринимателей юристов или бухгалтеров отнюдь не столь мизерны, как это кажется из высоких чиновничьих кабинетов. Расходы на аренду офиса, приобретение оргтехники и расходников, юридические и прочие базы данных, курсы и семинары – вот далеко не полный перечень затрат консультантов. Плюс время, которое тратится на изучение разного рода нормативных актов, которые в изобилии генерирует отечественная бюрократия также имеет свою цену, точнее бесценно…Отмечу, что упрощенная система налогообложения – это отнюдь не низкие налоги. УСН позволяет максимально просто считать и платить налоги, «не заморачиваясь» с исчислением затрат. И если ставки налогов при общей и упрощенной системах налогообложения уравняют, предпринимателям будет проще и выгоднее перейти на общую дабы иметь возможности уменьшить свой доход на сумму затрат. Понятно, что в этом случае суммы налогов станут меньше, а не больше.И наконец затронем вопрос с платежами индивидуальных предпринимателей в Фонд социальной защиты населения. По мнению авторов письма из КГК ипешники предпочитают платить взносы в ФСЗН в минимальном размере, тем самым уклоняются от его наполнения.Только вот если повысить для предпринимателей взносы в ФСЗН, то это даст право этим предпринимателем претендовать на более высокую пенсию в старости. Так что высокие взносы в ФСЗН в будущем обернутся высокими расходами ФСЗН на выплату пенсий этим предпринимателям.И еще один момент. Индивидуальные предприниматели сегодня имеют право самостоятельно определять размер дохода, из которого они платят взносы в ФСЗН. Большинство предпочитают платить исходя из минимальной зарплаты. И дело не столько в желании сэкономить, сколько в неверии в нашу пенсионную систему. Размеры пенсий у белорусов с высокими и низкими заработками отличается мало, сможет ли государство гарантировать даже минимальный уровень пенсий в отдаленном будущем неизвестно. Поэтому стимулов платить взносы в ФСЗН нет никаких…Напомним попутно, что государство уже неоднократно пыталось заставить ИП платить в ФСЗН и каждый раз терпело неудачи. Каждая попытка навязать ипешникам соцстрах сталкивалась с ожесточенным сопротивлением и саботажем, поэтому государство вынуждено было каждый раз идти на уступки. На сегодняшний день ИП платят взносы в размере 35% МЗП, а если они не осуществляют деятельность, имеют основное место работы, получают пенсию, сидят в декрете, учатся или являются иностранцами, то и вовсе освобождаются от этой обязанности. Судя по всему, такое положение вещей всех устраивает так зачем провоцировать протесты?И наконец в очередной раз напомню, что индивидуальные предприниматели по своей природе не могут стать серьезными донорами бюджета. Их вклад в наполнение государственной казны составляет около трех процентов, поэтому даже максимально выдоив ипешников, бюджет спасти не получится, а вот уничтожить малый бизнес вполне можно. Только вот куда пойдут люди, потерявшие свои доходы?