Какие ставки предлагают банки тем, кто оформляет новую кредитку

Банк, кредитная карта Ставка (изменение); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,

Альфа-Кредитка первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,

Новая первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.

Банк ВТБ,

Портмоне 13,3% (без изменений); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий

МТБанк,

Имклива 29,96%; от 400 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года справка о доходах по решению банка; основной долг равными долями до конца срока действия карты +%; 29,9 BYN ежегодное обслуживание; снятие наличных без комиссий в банкоматах банка и партнёров (Белинвестбанк, Белгазпромбанк); включена страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тыс. евро

Paritetbank,

Кредитная карта Грейсфрукт первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28% (без изменений); от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты