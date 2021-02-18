Какие ставки предлагают банки тем, кто оформляет новую кредитку

Более шести месяцев назад банки начали приостанавливать оформление кредитных продуктов. Ограничения коснулись в том числе кредитных карт. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие варианты кредиток доступны для новых клиентов на данный момент, и какие процентные ставки действуют по ним.
В обзоре собраны возобновляемые кредитные карты, которые подходят для совершения покупок в любом магазине. Карта должна быть доступна для новых клиентов банка независимо от наличия кредитной истории в конкретном банке, а также обслуживания на зарплатном проекте. Карты рассрочки и овердрафт на дебетовую карту не рассматривались. От каждого банка было выбрано по одной карте эконом или стандарт класса.
На данный момент кредитные карты доступны в шести банках.
Банк, кредитная карта
Ставка (изменение); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.
Банк ВТБ,
Портмоне
13,3% (без изменений); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий
МТБанк,
Имклива
29,96%; от 400 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
справка о доходах по решению банка; основной долг равными долями до конца срока действия карты +%; 29,9 BYN ежегодное обслуживание; снятие наличных без комиссий в банкоматах банка и партнёров (Белинвестбанк, Белгазпромбанк); включена страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тыс. евро
Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт
первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28% (без изменений); от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года
без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты
Технобанк,
Кредитная карта «Классик»
24% (без изменений); от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год
справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты
Банк, кредитная карта
Ставка (изменение); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости
Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия
Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка
первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты плюс проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах
Банк Дабрабыт,
Новая
первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500 до 20 тыс BYN; 5 лет; 12 месяцев
без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20 числа месяца; 5% манибэк на категории кафе, развлечения и тд, 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.
Банк ВТБ,
Портмоне
13,3% (без изменений); до 5 тыс BYN; 48 месяцев; 12 месяцев
без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15 числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка и банкоматах банков, входящих в группу ВТБ в странах СНГ и Грузии без комиссий
МТБанк,
Имклива
29,96%; от 400 до 5 тыс BYN; 3 года; 3 года
справка о доходах по решению банка; основной долг равными долями до конца срока действия карты +%; 29,9 BYN ежегодное обслуживание; снятие наличных без комиссий в банкоматах банка и партнёров (Белинвестбанк, Белгазпромбанк); включена страховка на 30 дней пребывания заграницей на сумму 30 тыс. евро
Paritetbank,
Кредитная карта Грейсфрукт
первые 60 дней — 0,0001%, далее — 28% (без изменений); от 500 BYN до 4 тыс BYN; 6 лет; 3 года
без справки о доходах; в течение периода возобновляемости 1% от основного долга плюс проценты до 27-го числа месяца, после — основной долг равными долями на 36 месяцев плюс проценты
Технобанк,
Кредитная карта «Классик»
24% (без изменений); от 500 BYN до 10 тыс BYN; 24 месяца; 1 год
справка о доходах; в первый год — 5% от фактически использованной суммы за предыдущий месяц плюс проценты, во второй год — основной долг делится на 12 частей плюс проценты
Какие условия сейчас действуют по кредитным картам
МТБанк возобновил кредитование по карте «Имклива». Это не классическая кредитная карта: кроме кредита по ней предусмотрена скидка 10% на страховые продукты компании Имклива Иншуранс, также в стоимость обслуживания включена страховка на 30 дней пребывания заграницей;
С декабря процентные ставки по кредитным картам остались без изменений. Как и прежде самая низкая ставка 13,3% в Банке ВТБ, самая высокая теперь составляет 29,96% по карте МТБанка;
Максимальная сумма кредита без справки о доходах — до 4−5 тысяч рублей. Обязательно необходимо предоставить справку о доходах только в Технобанк, в МТБанке справка также может быть нужна по решению банка;
Срок кредитования по картам составляет от 2 до 6 лет. Дольше всего погашать кредит можно по карте Paritetbank;
В Банке ВТБ обслуживание карты обойдется в 9,9 рублей ежемесячно. При этом сервисное обслуживание платить не нужно, если оборот по карте либо среднедневной остаток по ней составлял не менее 300 рублей в месяц. Карта МТБанка будет стоить 29,9 рублей ежегодно. Кредитные карты в других банках бесплатные;
Все кредитки является возобновляемыми, поэтому заранее рассчитать точный график погашения невозможно. Он будет меняться в зависимости от частоты покупок, их суммы и скорости погашения долга. Подробную информацию о графике погашения по вашей карте уточняйте в банке;
По картам Альфа-Банка и Банка Дабрабыт (лимит 50 рублей в месяц) снятие наличных будет платным: 3% и 3,5% от суммы соответственно. В других банках снимать наличные с кредитных карт можно без комиссий.