«Купил компьютер, коплю на авто». История парня, который учится на айтишника и работает в теплице

Источник материала: Tut.by

Старшее поколение иногда критикует молодежь: мол, они только в телефонах сидят, помогать не хотят и вообще не задумываются о своем будущем. Но среди молодых людей и подростков есть и одновременно и трудолюбивые, и «с мозгами», и целеустремленные. Например, Иван — 18-летний парень, который учится на программиста, а в свободное время уже третий год работает на земле. Вернее, не работает, а пашет. Зато с первой зарплаты купил новый компьютер. А теперь копит на машину.





Иван родом из Ольшан. Там у него живут мама и бабушка с дедушкой. Сейчас парень учится на программиста на втором курсе брестского колледжа бизнеса и права. На досуге ведет ютьюб-канал на тему гейминга, который уже набрал 60 тысяч подписчиков. А на выходные и на каникулы ездит домой и работает в теплицах.





Теплиц в семье несколько. Одна — на 25 соток, плюс две по семь соток. В этом году планируют расшириться и поставить еще одну теплицу, на пять соток. Теплицы все свои, построили их сами. Земля — тоже не чужая.

— Идешь в сельсовет, просишь: дайте поле, чтобы парник поставить, — объясняет молодой человек.

Трудится на земле сам Иван, помогают мама, немного — дедушка. И иногда на работы нанимают людей. В основном — на пересадку рассады и на прополку.

— В вайбере есть группы, где люди сами пишут «хочу наняться на такую-то работу». Связываешься с ними, согласовываешь время и вид работ, потом платишь дневную оплату. Это 25−30 рублей в день. Здесь все столько платят.

По словам Ивана, в родном агрогородке много у кого теплицы. «Если зайдете на карту Ольшан, увидите: все серебристое — это теплицы. У вас глаза на лоб полезут от неимоверного количества теплиц. У некоторых доходит до гектара».





С чего все начиналось и как процесс выглядит сейчас

Работать на земле Иван начал с 16 лет. Сначала просто помогал маме: он один ребенок в семье, отца нет и в семье не хватало свободных рук. В то время теплица была небольшая, в основном только для нужд семьи.

Постепенно Иван втянулся в процесс, увлекся им, и масштабы посадок значительно выросли. В последующие годы парень трудился на земле уже по своей инициативе. А опыта набирался у мамы и дедушки.





В этом году молодой человек посеял 12 ящиков помидоров. На подходе — огурцы. Сейчас рассада стоит дома у бабушки. Та растения поливает: каждый день в определенное время, из «пшикалки», чтобы ростки не залить, иначе помидоры завянут. Рассада, кстати, всегда стоит на свету: днем она под естественным освещением, ночью — под искусственным.

— Следующий этап: рассаду буду пересаживать по горшочкам в «маленькую» теплицу. Она отапливаемая: там стоят печи, их дедушка слепил из кирпича. Когда растения достигнут 60−70 см, пересадим их в масштабные парники. Они тоже будут отапливаться, пока дневная температура воздуха не станет превышать 15 градусов.

Еще Иван будет сажать огурцы, капусту, перец, баклажаны, морковь, свеклу — «все, что продается». Буквально сегодня парень купил семена перцев.





А томаты, кстати, в основном голландских сортов. По словам парня, они приносят больше плодов и не так болеют, как белорусские. Те, что выращивают для себя, сажают из семян прошлогодних плодов.

— Сорта подбираю по опыту. Смотрю, что лучше покупают. «Для себя» у нас только грядки две — из помидора семена собрал и посадил. На таких томатах плодов меньше, но они вкуснее покупных сортов. А на помидорах, выращенных «из пакетика», плодов больше, но они уже другие на вкус.

Во всех теплицах организована система автополива.

— Включил мотор — и полил. В воду для полива добавляем иногда и удобрение. А от фитофторы помидоры обрабатываю вручную: надел защитную маску, взял опрыскиватель и пошел.



Так выглядит одна из теплиц зимой

Пасынкует помидоры Иван сам. Урожай собирает тоже своими силами. Продажей овощей занимается дедушка.

— Грузим овощи в его машинку, и он едет на рынок. Берут овощи у нас оптом, за день дедушка может продать 30 ящиков.

О планах на будущее

Много ли денег можно заработать на выращивании овощей? Точную сумму Иван не называет. Но признается, что первой зарплаты хватило на покупку компьютера. А теперь он копит на «нормальную» машину.

— Это только на словах кажется, что все так легко. Но приходится работать так, что выгоняешь сотые поты. Работать в сезон — это очень сложно. Просыпаешься в 4−5 утра и до 6−7 вечера трудишься. Не хотелось бы всю жизнь провести в парниках, это скучно, и тяжелый труд. Хочу стать айтишником, ходить на нормальную работу и жить как люди.