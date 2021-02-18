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«Свободу Бабарико!»: партизаны с Ангарской провели несколько мощных акций
Источник материала: Хартия'97
«Свободу Бабарико!»: партизаны с Ангарской провели несколько мощных акций
Минчане проявляют чудеса мобилизации.
В Минске партизаны с Ангарской провели несколько акций в поддержку политзаключенного Виктора Бабарико.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане проявляют чудеса мобилизации.
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