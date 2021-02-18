ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Крумкачы" станут открытым акционерным обществом

18.02.2021 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Крумкачы" объявили о скорой смене организационно-правовой формы собственности. В ближайшее время ООО будет реорганизовано в ОАО.


Фото: Прессбол

Клуб выпустил соответствующее объявление на официальном сайте.

"Вороны" становятся еще ближе к народу. Учредителями клуба принято решение о смене организационно-правовой формы. В ближайшее время ООО "НФК Крумкачы" станет открытым акционерным обществом (ОАО), пишет Прессбол.

С одной стороны, это позволит привлечь ресурсы для функционирования и дальнейшего развития нашего футбольного клуба. С другой, даст возможность каждому болельщику буквально стать совладельцем "Крумкачоў" — каждый получит возможность приобрести акции компании. А связь команды с болельщиками станет еще теснее.

Каждый, у кого есть деньги, призван делать что-то для общества. Однако Ваше решение стать частью народной команды, оказать поддержку клубу, по многим параметрам не имеющему аналогов, должно идти от сердца. А текущая чрезвычайная ситуация учит нас вкладывать в первую очередь в друзей, соратников, союзников, с которыми есть единые ценности, чтобы быть готовыми к решению любых проблем завтрашнего дня.

Выход на биржу путем первичного публичного размещения акций (IPO) намечен уже на март. Более подробная информация станет доступна в ближайшее время", — говорится в сообщении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Крумкачы" объявили о скорой смене организационно-правовой формы собственности. В ближайшее время ООО будет реорганизовано в ОАО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская трапіла ў сьпіс лідэраў будучыні часопіса Time
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by