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«Ювентус» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов. Роналду ударил по воротам только один раз
Источник материала: Tut.by
В Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8 финала, один из которых принес довольно неожиданный результат. Туринский «Ювентус» на выезде играл с «Порту», а «Севилья» на своем поле принимала дортмундскую «Боруссию».
«Ювентус» на стадионе «Драгау» проиграл «Порту». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.
«Порту» открыл счет уже на 2-й минуте. После грубейшей ошибки «Ювентуса» в обороне Мехди Тареми беспрепятственно отправил мяч в ворота туринцев.
В самом начале второго тайма Мусса Марега получил пас с правого фланга и тут же отправил мяч в ближний угол ворот, которые защищал Войцех Щестны.
«Ювентус» отыграл один гол на 83-й минуте: дальним ударом отличился Федерико Кьеза.
Отметим, что Форвард туринцев Криштиану Роналду за весь матч только один раз пробил по воротам – на 50-й минуте мяч после его удара попал в руки к вратарю «Порту» Агустину Марчесину.
Ответный матч с португальским клубом «Ювентус» проведет 9 марта. Встреча пройдет на арене «Альянц Стадиум» в Турине.
«Севилья» дома уступила дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3 и осложнила себе задачу выхода в четвертьфинал.
Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте - отличился Сусо. Однако гости еще до перерыва успели огорчить андалусийцев трижды. Сначала на 19-й минуте великолепным дальним ударом счет сравнял Мохаммед Дауд, а затем дублем отметился норвежский голеадор «шмелей» Эрлинг Холланд.
Под занавес матча испанцы усилиями Люка де Йонга один мяч отыграли, однако большего сделать не смогли.
Ответная игра состоится 9 марта. В связи с ужесточением ограничительных мер на территории Германии встреча может пройти за ее пределами.
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А «Севилья» проиграла «Боруссии» (Дортмунд).
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