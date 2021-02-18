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«Ювентус» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов. Роналду ударил по воротам только один раз

18.02.2021 08:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8 финала, один из которых принес довольно неожиданный результат. Туринский «Ювентус» на выезде играл с «Порту», а «Севилья» на своем поле принимала дортмундскую «Боруссию».

«Ювентус» на стадионе «Драгау» проиграл «Порту». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды.

«Порту» открыл счет уже на 2-й минуте. После грубейшей ошибки «Ювентуса» в обороне Мехди Тареми беспрепятственно отправил мяч в ворота туринцев.


Фото: Reuters

В самом начале второго тайма Мусса Марега получил пас с правого фланга и тут же отправил мяч в ближний угол ворот, которые защищал Войцех Щестны.

«Ювентус» отыграл один гол на 83-й минуте: дальним ударом отличился Федерико Кьеза.

Отметим, что Форвард туринцев Криштиану Роналду за весь матч только один раз пробил по воротам – на 50-й минуте мяч после его удара попал в руки к вратарю «Порту» Агустину Марчесину.

Ответный матч с португальским клубом «Ювентус» проведет 9 марта. Встреча пройдет на арене «Альянц Стадиум» в Турине.

«Севилья» дома уступила дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3 и осложнила себе задачу выхода в четвертьфинал.


Фото: Reuters

Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте - отличился Сусо. Однако гости еще до перерыва успели огорчить андалусийцев трижды. Сначала на 19-й минуте великолепным дальним ударом счет сравнял Мохаммед Дауд, а затем дублем отметился норвежский голеадор «шмелей» Эрлинг Холланд.

Под занавес матча испанцы усилиями Люка де Йонга один мяч отыграли, однако большего сделать не смогли.

Ответная игра состоится 9 марта. В связи с ужесточением ограничительных мер на территории Германии встреча может пройти за ее пределами.

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