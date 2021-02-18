ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Telegram планирует привлечь $1 млрд через конвертируемые облигации

18.02.2021 08:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, намерена привлечь не менее $1 млрд через продажу облигаций инвесторам из России, Европы, Азии, и Ближнего Востока.

Как пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, облигации будут выпущены на пять лет, при этом ежегодно будет выплачиваться купон, предварительно в размере 7-8% от суммы долга. В случае проведения IPO в течение пяти лет владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Минимальный чек для участия в размещении может составить либо $10 млн., либо $50 млн. Инвесторы из США не смогут участвовать в размещении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, намерена привлечь не менее $1 млрд через продажу облигаций инвесторам из России, Европы, Азии, и Ближнего Востока.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ржавая верфь: Россия потеряет миллионы долларов на продаже фрегатов Индии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by