ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Максим Сушко: «Это похоже на сон. Но завтра он может стать реальностью»

18.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорус признался, что его переполняют эмоции


Максим Сушко, фото: theahl.com

Белорусский нападающий Максим Сушко, который ранее был вызван в Филадельфию из фарм-клуба, поделился эмоциями перед возможным дебютом в НХЛ. Сегодня 22-летний хоккеист тренировался в четвертом звене Летчиков.

«Это похоже на сон. Но завтра он может стать реальностью. Меня все еще переполняют эмоции. Что касается моей формы, мне очень помогла игровая практика в КХЛ. Я работал над своей игрой и ждал возможности дебютировать в НХЛ», — цитирует Сушко пресс-служба клуба.

В ночь с четверга на пятницу запланирована встреча между Филадельфией и Рейнджерс. В последний раз Летчики играли официальный матч 7 февраля, когда не оставили шансов Вашингтону – 7:4.

Напомним, нынешний сезон Сушко начинал в минском Динамо. В 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету форварда пять (2+3) очков. Затем Максим перебрался в АХЛ, где в трех играх не отметился результативными действиями.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg: Белорусские айтишники массово эмигрируют под влиянием репрессий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by