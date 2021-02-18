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Bloomberg: Белорусские айтишники массово эмигрируют под влиянием репрессий

18.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

IT-сектор Беларуси, приносивший государству значительные доходы, на глазах распадается, пишет мировое бизнес-издание.

Bloomberg: Белорусские айтишники массово эмигрируют под влиянием репрессий
Демонстранты вдоль МКАД напротив ПВТ с национальными флагами. 14 августа 2020 года.
Всем известное приложение для обмена сообщениями Viber и легендарная онлайн-игра World of Tanks появились благодаря талантливым белорусам. В 2019 году экспорт продуктов ИТ-сектора принес Беларуси $ 2,2 миллиарда. Однако сейчас будущее белорусского ИТ стоит под большим вопросом, так как все больше белорусских специалистов вынуждены уезжать из-за преследования лукашенковцами, пишет Bloomberg.

Некоторые IT-компании частично или полностью перенесли свои офисы за границу.

Японская компания Rakuten, владеющая Viber, одна из первых закрыла свой офис в Беларуси после жестокого избиения протестующих ОМОНом в августе.

Александр Кувшинов, топ-менеджер компании Gurtam, создающей системы для GPS-мониторинга, покинул страну после того, как увидел себя на государственном телевидении в репортаже о расследовании в Pandadoc — еще одной технологической компании, где работал его брат Виктор.

«Мы думали, что это будет короткая рабочая поездка, поэтому даже не брали зимней одежды. Прошло полгода, мы все еще здесь, а мой брат Виктор — за решеткой», — говорит 38-летний Александр Кувшинов, который сейчас живет в Вильнюсе, куда частично переехала его компания.

Огромная потеря для экономики Беларуси становится прибылью для соседних стран, в частности, для Литвы, которая быстрее всех стран ЕС регистрирует высокотехнологичные компании, так как стремится привлечь в свою экономику как можно больше инноваций.

Литовское правительство создало для этого все условия. Белорусские компании могут ускоренно получить лицензию, а сотрудники — пользоваться льготами. Кроме этого, Литва упростила получение визы для белорусских IT-специалистов.

Более 40 белорусских IT-компаний релокируют в Литву более 900 сотрудников. Еще 30 компаний взвешивают такой перенос.

Литва - не единственная страна, куда переезжают белорусские программисты. За них борются также Польша и Украина.

По словам Светланы Тихановской, компании, покидающие Беларусь, с радостью вернутся назад, когда Лукашенко уйдет. Именно поэтому большинство из них переезжают частично, так как надеются, что ситуация улучшится.

«Мы все так же считаем Беларусь своим домом, — говорит Александр Кувшинов. - Но чем дольше остаешься за границей, тем проще продолжать строить свою жизнь здесь — даже если на родине ситуация изменится».
 
 
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IT-сектор Беларуси, приносивший государству значительные доходы, на глазах распадается, пишет мировое бизнес-издание.
 
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