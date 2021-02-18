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На литовско-белорусской границе возобновлено оформление
Источник материала: Партизан
Оформление транспортных средств было возобновлено на литовско-белорусской границе в ночь на 18 февраля.
Фото из открытого источника
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Оформление в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны – Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) проводится в штатном режиме.
Напомним, вечером 17 февраля в вышеперечисленных пунктах пропуска было полностью прекращено оформление из-за проблем с программным обеспечением.
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Оформление транспортных средств было возобновлено на литовско-белорусской границе в ночь на 18 февраля.
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