Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вассерман назвал условие мирного взаимодействия России и Китая с Западом

Будет ли пропасть противоречий между цивилизациями разрастаться далее, приведя к самым серьезным последствиям вплоть до окончательного разрыва, либо есть надежда на какой-то иной путь, позволяющий цивилизациям мирно сосуществовать и конкурировать?

"Теоретически мирная конкуренция возможна, но в данном случае главной предпосылкой для мирного сосуществования может быть активное взаимодействие, классический пример ― когда англосаксонская цивилизация и соединенные государства Америки начали выводить свои производства в Китай, бывший тогда регионом с очень дешевой рабочей силой. Это было хорошей основной для и мирного сосуществования", ― рассуждает Вассерман.

Через такой вывод производств в свое время наладилось очень тесное взаимодействие между англосаксонской и китайской цивилизациями, а затем к нему подключилась еще и западноевропейская цивилизация, "но очень быстро по историческим меркам (всего за несколько десятилетий) Китай набрал такую мощь, что стал дальше развивать уже и науку, на которую опирается производство, и сейчас межцивилизационные разногласия снова всплыли на первый план", отмечает аналитик.

Такие межцивилизационные разногласия не обязательно станут противоречиями, полагает эксперт, но они вполне могут ими стать. Например, среди некоторых ключевых ценностей англосаксонской и русской цивилизаций есть прямо противоположные, такие же есть и в китайской цивилизации.

"Удастся ли развивать дальнейшее хозяйственное взаимодействие так чтобы оно перекрыло эти противоречия, не берусь предсказать, хотя и надеюсь на это", ― резюмирует Вассерман.

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