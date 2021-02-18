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Вассерман назвал условие мирного взаимодействия России и Китая с Западом
18.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Будет ли пропасть противоречий между цивилизациями разрастаться далее, приведя к самым серьезным последствиям вплоть до окончательного разрыва, либо есть надежда на какой-то иной путь, позволяющий цивилизациям мирно сосуществовать и конкурировать?
"Теоретически мирная конкуренция возможна, но в данном случае главной предпосылкой для мирного сосуществования может быть активное взаимодействие, классический пример ― когда англосаксонская цивилизация и соединенные государства Америки начали выводить свои производства в Китай, бывший тогда регионом с очень дешевой рабочей силой. Это было хорошей основной для и мирного сосуществования", ― рассуждает Вассерман.
© Sputnik / РИА Новости
Такие межцивилизационные разногласия не обязательно станут противоречиями, полагает эксперт, но они вполне могут ими стать. Например, среди некоторых ключевых ценностей англосаксонской и русской цивилизаций есть прямо противоположные, такие же есть и в китайской цивилизации.
"Удастся ли развивать дальнейшее хозяйственное взаимодействие так чтобы оно перекрыло эти противоречия, не берусь предсказать, хотя и надеюсь на это", ― резюмирует Вассерман.
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