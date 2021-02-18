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Неужели вместе? Поклонники разоблачили Бузову и ее возлюбленного
18.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российскую ведущую Ольгу Бузову и блогера Даву заподозрили в обмане: поклонники нашли подтверждение тому, что разрыв влюбленных может быть фикцией.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Бузова рассталась с Манукяном еще в январе. После этого звезда "Дома-2" буквально не находила себе места: ложилась в клинику из-за истощения, негативно высказывалась в сторону бывшего возлюбленного и
Пытаясь доказать обман бывших возлюбленных, пользователи социальных сетей опубликовали разоблачающие снимки Бузовой и Манукяна.
На последних кадрах, якобы сделанных после расставания, фанаты разглядели одну и ту же деталь - подозрительный автомобиль на фоне Давы, позирующего с новым питомцем. Все бы ничего, но такая же машина попала на снимок Бузовой, который был опубликован позднее.
Совпадение или нет, но в полку сомневающихся фанатов прибыло: поклонники начинают верить, что расставание - фикция.
Напомним, что недавно Бузова
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Пользователи социальных сетей разглядели подозрительную деталь на снимках "поющей ведущей" и ее экс-бойфренда, опубликованных после расставания пары.
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