Неужели вместе? Поклонники разоблачили Бузову и ее возлюбленного

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскую ведущую Ольгу Бузову и блогера Даву заподозрили в обмане: поклонники нашли подтверждение тому, что разрыв влюбленных может быть фикцией.

Бузова рассталась с Манукяном еще в январе. После этого звезда "Дома-2" буквально не находила себе места: ложилась в клинику из-за истощения, негативно высказывалась в сторону бывшего возлюбленного и раскрывала его недостатки . Блогер не отставал от ведущей: сильно похудел , выпустил грустную песню, но все же назвал Бузову "пройденным этапом". Но даже это не мешает некоторым фанатам сомневаться в их разрыве.

Пытаясь доказать обман бывших возлюбленных, пользователи социальных сетей опубликовали разоблачающие снимки Бузовой и Манукяна.

На последних кадрах, якобы сделанных после расставания, фанаты разглядели одну и ту же деталь - подозрительный автомобиль на фоне Давы, позирующего с новым питомцем. Все бы ничего, но такая же машина попала на снимок Бузовой, который был опубликован позднее.

Совпадение или нет, но в полку сомневающихся фанатов прибыло: поклонники начинают верить, что расставание - фикция.

Напомним, что недавно Бузова отметила День влюбленных рядом с бывшим мужем и опозорилась на дне рождения подруги.

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