«Он использует и мои работы, и мое лицо!» Минчанка столкнулась с «двойником» в Instagram

Источник материала: Tut.by

Минчанка Дарья Исакова занимается лепкой из полимерной глины: в основном она изготавливает шаржевые статуэтки, но порой работает и над барельефными портретами. В ноябре прошлого года она случайно наткнулась на профиль в Instagram, который выглядел в точности как ее блог и был наполнен фотографиями ее работ. Дарья написала жалобу, профиль заблокировали, но на этом все не закончилось: «двойник» стал появляться вновь и вновь. Рассказываем эту историю.



Фото: pixabay.com

Дарья ведет Instagram- блог , в котором выкладывает свои работы. Она особо его не рекламирует, так как каждая статуэтка требует времени: в среднем в месяц получается три фигурки, и ей даже приходится формировать лист ожидания.

Но в ноябре 2020 года Дарья увидела, что кто-то использует в Instagram те же хештеги, что и она. А также — фото ее работ и даже ее личные фотографии и снимки комнаты, видимо, скачанные из ее профиля во «ВКонтакте».

Дарья рассказывает, что в один момент ее знакомая связалась с этим «двойником». Он (скорее всего, это мужчина, так как однажды в переписке он случайно использовал мужской род) сообщил, что работает только по стопроцентной предоплате, попросил фотографии — якобы чтобы сделать с них статуэтку — но забыл, что перед лепкой надо создать эскиз и показать его заказчику. На вопросы вроде почему все фото в его профиле загружены в один день, если, по его словам, он давно на рынке, «двойник» отвечал, что старую страницу просто заблокировали.



Пример диалога с «двойником» в Instagram





Пример диалога с «двойником» в WhatsApp



Он также указал в переписке свой телефон и реквизиты — к сожалению, сейчас этот номер недоступен.

Разумеется, Дарья сообщила об этом в техподдержку, и спустя некоторое время профиль заблокировали. «Двойник» на некоторое время затих, а потом вновь возник перед новогодними праздниками. По словам Дарьи, он меняет названия блога и аватарки, но до недавних пор всегда размещал фото работ минчанки.

Вот что нам рассказала одна из обманутых заказчиц по имени Александра:

— В декабре я наткнулась на рекламу в Instagram — шаржевые статуэтки, мне очень понравилась эта идея. Я решила сделать подарок другу, написала сообщение в директ, мне ответили почти сразу, назвали стоимость и сроки. Всего 5000 российских рублей меня, конечно, обрадовали, но, к сожалению, не насторожили, так как это мало за такую работу. В итоге я скинула фото, по которым должны были изготовить статуэтку, и сразу всю оплату. Меня насторожило, что никакой предоплаты и оплата не на карту, а через QIWI Кошелек, но, конечно же, не остановило. Настолько я была рада, что с подарком вопрос решен. И в итоге мне пообещали, что 25 декабря шарж будет у меня, числа 20-го я спросила, как дела, мне ответили что все ок, и только тогда я додумалась полазить в Instagram и поискать, что и как.

Сама Дарья считает, что, возможно, этот человек когда-то с ней общался под видом заказчика, так как в переписке мелькали некоторые ее фразы.

— Мои знакомые, которые тоже занимаются лепкой, бросали на него «репорты», чтобы заблокировать, но Instagram очень медленно работает, — говорит девушка. — Например, не так давно я заполнила форму жалобы по авторскому праву в Instagram, ему удалили 64 фото в профиле. После этого он поменял аватарку и разместил у себя в профиле (сейчас страница недоступна. — Прим. TUT.BY) фото чьих-то работ, на этот раз не моих.

Дарья даже в один момент обратилась в милицию, но по итогу ей посоветовали просто написать в техподдержку (фото ответа есть в редакции).

— Понимаете, обманутые им люди затем пишут мне, и не всегда приятные вещи. Что-то вроде «я тебя найду, я тебя поймаю». Очень тяжело жить, когда над тобой нависает такая тень, к тому же страдает моя репутация, — говорит девушка. — И ладно, что он использует мои работы, но он размещает и мое лицо, и мою комнату!



Вот, например, что порой пишут Дарье обманутые заказчики



Что делать, если вы обнаружили своего «двойника» в соцсети

Конечно же, первым делом нужно сообщить об этом в техподдержку. У каждой соцсети свои правила:

в Instagram владелец настоящего аккаунта или его официальные представители (например, родители) должны предоставить в качестве доказательства подлинности всю необходимую информацию, включая фото удостоверения личности государственного образца. Оставить жалобу можно на самой фальшивой странице: нажать три точки справа от никнейма и выбрать «Пожаловаться на страницу». Или же заполнить форму .

. В Facebook также можно отправить жалобу со страницы «двойника» или же заполнить соответствующую форму . Здесь тоже понадобятся удостоверяющие вашу личность документы.

. Здесь тоже понадобятся удостоверяющие вашу личность документы. Во «ВКонтакте» можно выбрать пункт «Пожаловаться» под фото двойника и выбрать «Клон моей страницы». Но лучше написать в техподдержку и быть готовым к длинной переписке и просьбам предоставить свою фотографию с паспортом или правами в руках и на фоне монитора, где открыта ваша страница.