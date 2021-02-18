В кино выходит российская комедия, которая точно понравится фанатам «Физрука»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в столичный прокат выходит российская комедия «Спасите Колю!» с Дмитрием Нагиевым. В преддверии 23 февраля такая премьера как нельзя кстати: мотайте на ус, если думаете, что подарить своим мужчинам.



Кадр из фильма

За время пандемии минчане особенно полюбили смотреть на больших экранах комедии, в первую очередь — российские. Поэтому AFISHA.TUT.BY заранее рассказывает, что за премьера ждет зрителей в минских кинотеатрах. «Спасите Колю!» — комедийный фильм Дмитрия Губарева, автора сериала «Физрук». На главную роль в новом проекте, как и в случае с «Физруком», взяли телезвезду Дмитрия Нагиева. Компанию по касту ему составили Нонна Гришаева («День радио», «День выборов»), Анна Родоная («БИХЭППИ»), Алексей Золотовицкий («Последний министр») и Кузьма Сапрыкин («Движение вверх»).

Часть фильма команда успела снять весной 2020 года, но потом случился карантин — и работу пришлось отложить до лета. Премьера картины могла пройти в конце октября, но ее перенесли на более поздний срок. Авторам такой перенос мог даже пойти на пользу: легкий фильм с одним из самых видных российских актеров об армии и отцовской любви выходит в прокат накануне Дня защитника Отечества. А это серьезная претензия на то, чтобы стать новым лидером проката.

Сюжет у новой комедии такой: у студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один парень возле Маши надолго не задерживается: один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома.

С виду легкая комедия на деле затрагивает круг важных и актуальных для постсоветского пространства тем — это неполные семьи, давление родителей на детей, обязательная воинская обязанность и другое. Как они реализуются на экране — вопрос второстепенный. Но если вы идете в кинотеатр без оптики кинокритика, отключиться на сеансе «Спасите Колю!» с ведром попкорна у вас наверняка получится. Потому что, в конце концов, это очередной фильм о том, что побеждает любовь и «от нее не откосить» (об этом предупреждает слоган премьеры). Комедия подойдет как для романтического свидания, так и для просмотра с друзьями или семейного похода: пока возрастной рейтинг ленты — «12+».

Если вам нравятся российские «народные» комедии, вот еще три фильма, которые уже побывали в топах кассовых фильмов и все еще идут в кино — «Родные» , Love и «Последний богатырь: Корень зла» .

«Спасите Колю!» Когда: с 18 февраля

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет