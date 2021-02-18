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В Испании возобновили дело против российского миллиардера Михаила Фридмана

18.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Испании возобновили дело против российского миллиардера Михаила Фридмана

  • 18.02.2021, 9:01
В Испании возобновили дело против российского миллиардера Михаила Фридмана
Михаил Фридман

Бизнесмен занимает восьмое место в списке Forbes по РФ.

Национальная судебная палата Испании возобновила расследование дела о возможном участии российского миллиардера Михаила Фридмана и его окружения в умышленном банкротстве испанской технологической компании Zed Worldwide. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу суда.

Следователь судебной палаты Мануэль Гарсия Кастельон отменил собственное решение, принятое в декабре 2020 года, о закрытии дела против Фридмана.

В пресс-службе объяснили, что прокуратура настояла на возобновлении расследования после обнаружения документов, в том числе электронных писем, которые указывают на причастность Фридмана к банкротству Zed Group. К делу также привлекли лиц из окружения российского миллиардера — Антона Кудряшова и Алексея Азаренкова.

Уголовное дело против Фридмана было возбуждено в Испании в 2019 году. По версии испанской прокуратуры, в 2013 году Фридман, будучи главным кредитором оказавшейся на грани банкротства Zed WorldWide, совершал действия, которые привели к банкротству компании, затем он приобрел ее за 20 миллионов евро, хотя реальная стоимость компании оценивалась в 1,2 миллиарда евро.

Осенью 2019 года Фридман дал показания в Национальном суде Испании. Он отрицал обвинения и утверждал, что не участвовал в покупке ZWW.

Михаил Фридман — совладелец «Альфа-групп». Он занимает восьмое место в списке 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в 13 миллионов долларов.

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Бизнесмен занимает восьмое место в списке Forbes по РФ.
 
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