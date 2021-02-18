Источник материала: Хартия'97

Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина 18.02.2021, 8:56

Видеофакт.

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Минске поддержали своего коллегу Артема Сорокина, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%» .

Напомним, суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

Их задержали за правду о Романе Бондаренко.

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