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Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина

18.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина

  • 18.02.2021, 8:56
Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина

Видеофакт.

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Минске поддержали своего коллегу Артема Сорокина, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Напомним, суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

Их задержали за правду о Романе Бондаренко.

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Теги: Минск
 
 
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