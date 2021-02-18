|
Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина
Источник материала: Хартия'97
Врачи больницы скорой медицинской помощи поддержали своего коллегу Артема Сорокина
Видеофакт.
Врачи больницы скорой медицинской помощи в Минске поддержали своего коллегу Артема Сорокина, сообщает телеграм-канал
Напомним, суд над журналисткой tut.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.
Их задержали за правду о Романе Бондаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)