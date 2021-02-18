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«Лукашенко страшно боится весны»
Источник материала: Хартия'97
«Лукашенко страшно боится весны»
У диктатора — нервная агония.
Представитель правозащитного центра «Весна» Сергей Сыс рассказал украинскому изданию
«Пошел вразнос наш государственный организм. Лукашенко страшно боится весны. Это время гражданской активности в Беларуси.
Всегда 25 марта, когда отмечается День воли,
И у него (Лукашенко — ред.) нервная агония. Даже прошедшее «всебелорусское собрание» не успокоило его. Плюс вскоре будет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Не исключено, он чувствует, что там все будет не очень хорошо», – отметил Сергей Сыс.
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У диктатора — нервная агония.
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