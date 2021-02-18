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Ученые назвали страны, которые уже в этом столетии могут оказаться под водой

18.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали страны, которые уже в этом столетии могут оказаться под водой

  • 18.02.2021, 8:32
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Ученые назвали страны, которые уже в этом столетии могут оказаться под водой

Исследователи разгадали причину аномальных морозов на Земле.

Ученые считают, что аномальные морозы, которые сейчас можно наблюдать в некоторых регионах Земли, являются последствием глобального потепления климата. Увеличение средней температуры воздуха по всему миру спровоцировало сильные холода в ряде европейских стран и выпадение снега в Алжире, являющегося жарким африканским государством, пишет lenta.ua.

Ученые из Потсдамского института исследований климатических изменений пришли к выводу, что в результате глобального потепления за последнее время снизилось количество льда в Арктике и Антарктиде. По этой причине ослабели циклоны, сдерживающие холод из верхних пластов атмосферы на определенных территориях Земли. Это объясняется тем, что лед способствовал отражению солнечных лучей.

На данный момент с помощью ультрафиолета нагревается вода океана, что провоцирует данный процесс. Представители американского космического ведомства NASA рассказали, что весной прошлого года температура воздуха в Арктике повысилась на 8-10 градусов по сравнению с типичными показателями для данного времени года. В результате этого ледники начали таять раньше.

Перемены в подводных течениях также воздействуют на погодные условия. Научные сотрудники прогнозируют, что в XXI веке таяние ледников может спровоцировать повышение уровня Мирового океана минимум на 1 м. Таким образом, возникает опасность для прибрежных территорий и островов. Россия, Великобритания, Китай, Германия и Италия могут оказаться под водой.

При повышении уровня Мирового океана на 10 м без места жительства окажутся 10% жителей Земли. Если данный показатель увеличиться до 66 м, примерно 40% людей станут бездомными.

Согласно утверждению экспертов, через некоторое время в результате глобального потепления и таяния ледников может исчезнуть течение Гольфстрим. Это спровоцирует понижение средней температуры воздуха по всей Европе.

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Исследователи разгадали причину аномальных морозов на Земле.
 
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